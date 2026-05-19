Teriblism extrem în Galaţi. Mai mulţi copii au fost filmaţi în timp ce sar de pe un bloc pe altul, la zeci de metri înălţime. Un singur pas greşit le putea fi fatal. Imaginile au ajuns şi la poliţişti, care încearcă să îi identifice atât pe copii, cât şi pe părinţii lor. Psihologii avertizează că tot mai mulţi tineri caută pericolul pentru validare şi atenţie, dar responsabilitatea rămâne la adulţi. Pentru că întrebarea nu este doar de ce urcă adolescenţii pe blocuri, ci cum ajung acolo atât de uşor.

Joaca din faţa blocului s-a mutat pe acoperiş, la Galaţi. Terasa unui bloc cu opt etaje a devenit teren de joacă pentru şapte copii. Cei mici sunt filmaţi în timp ce sar peste un gol de aproape un metru, de pe un bloc pe altul. O singură mişcare greşită i-ar fi putut trimite în hău.

Un lanţ şi o bucată de sârmă, cu atât era asigurată uşa care dă spre terasa blocului, spre acoperişul blocului. Aşa au ajuns şi copiii acolo. Imaginile, care au devenit virale, au ajuns şi la poliţie, care încearcă acum să îi identifice pe teribilişti. Locatarii spun că nu i-au mai văzut până acum în zonă.

"Aoleu. Stau de atâta timp la blocul ăsta, dar nu ştiu, nu am văzut aşa ceva".

Articolul continuă după reclamă

"Să facă aşa ceva e periculos, poate să cadă între tronsoane. Doamne fereşte! Sunt teribilişti. Probabil îi şi influenţează TikTokul, astea, văd încercări din astea şi zic hai să facem şi noi", spun locatarii.

3 copii din 10 urmăresc videoclipuri cu urbex

Fenomenul este cunoscut drept "rooftopping" sau "urbex". Înseamnă escaladarea clădirilor şi a acoperişurilor pentru adrenalină şi imagini spectaculoase pe reţelele sociale. Psihologii spun că tinerii, în general băieţii între 14 şi 20 de ani, caută senzaţii tari şi validare online, fără să conştientizeze pe deplin pericolul.

"Ei se percep invincibili, că lor nu li se va întâmpla nimic. Apoi este nevoia lor de adrenalină, de a simţi senazaţii tari, de a trăi. Şi mai este şi acea nevoie a lor de a fi validaţi, de a fi deosebiţi, de a fi speciali faţă de ceilalţi", spune Cătălin Dimofte, psiholog.

Iar un moment de confuzie, vertij sau celebra "chemare a vidului" pot transforma o joacă periculoasă într-o tragedie. Tot mai multe asociaţii de proprietari aleg să blocheze accesul la uşile care dau spre acoperişurile blocurilor, din motive de siguranţă sau pentru a preveni vandalismul. Cele mai întânlinte soluţii ar fi uşi suplimentare în această zonă sau lacăte pe uşile care dau direct pe acoperiş sau chiar camere de supraveghere.

Locatar: Toate scările, să se ducă, să le verifice, să le pună lacăte şi să se facă ceva. De multe ori am pus problema să se facă o... ziceţi.

Reporter: O balustradă.

Locatar: Da, da. Nu s-a făcut nimic.

În weekend, o adolescentă de 15 ani a murit după ce s-a aruncat de pe un bloc de 11 etaje din Bucureşti. Şi acolo, accesul pe acoperiş era liber.

Adrian Obreja Like Jurnalismul este un mod de viață! Simplu! Am hotărât că vreau sa fiu jurnalist în perioada liceului. Și asta am făcut, mi-am urmat visul. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰