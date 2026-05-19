Video "S-a auzit o bubuitură deodată aşa, şi fum". Incendiul violent din Bragadiru, dublu pericol pentru Capitală

Incendiu de proporţii şi dublu pericol aseară, lângă Bucureşti. Un depozit de cauciururi de la Bragadiru a ars ore în şir la câţiva metri de o benzinărie. Fumul gros şi negru s-a văzut din Capitală, de la 10 kilometri distanţă, iar toată lumea s-a temut de explozie şi poluare majoră.

de Bogdan Dinu

la 19.05.2026 , 19:53
Incendiul a stârnit mult fum şi panică. Pompierii au primit un şir de apeluri de la oamenii care le cereau să ajungă urgent la depozitul de cauciucuri. Zeci de pompieri au împânzit rapid zona într-o misiune contracronometru. Norul de fum s-a văzut şi din Capitală. Din cauza aerului toxic, autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT care sfătuia localnicii din zona incendiului să ţină ferestrele închise. Ca să stingă focul, pompierii au avut nevoie de 20 de maşini de intervenţie.

"S-a auzit o bubuitură deodată aşa, şi fum", spune un martor. Pericolul a fost cu atât mai mare cu cât lângă depozit este o benzinărie. Pompierii au stins flăcările la timp, însă după o operaţiune epuizantă. "Au fost trei victime ca urmare a acestui eveniment, dintre care doi pompieri care au suferit o luxație ușoară la nivelul membrului superior și o persoană civilă care a suferit o arsură ușoară la nivelul mâinii", a declarat Eduard Ştefan ISU B-IF.

Norul gros de fum toxic a fost împrăştiat de vânt în cele din urmă. Pompierii mai au o singură misiune acum. Să afle de ce a luat foc depozitul.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

