Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis fosta iubită cu toporul și apoi a incendiat casa victimei din Miheșu de Câmpie, a fost condamnat la detenție pe viață de Tribunalul Mureș. Instanța a decis și plata unor despăgubiri de peste 500.000 de euro către familia tinerei, însă hotărârea nu este definitivă.

Tribunalul Mureș l-a condamnat, marți, pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenție pe viață, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheșu de Câmpie, pe 8 iulie 2025, faptă urmată de incendierea locuința în care se afla victima.

"Condamnă pe inculpatul G. E. (trimis în judecată în lipsă), recidivist postcondamnatoriu, cetățenie română, fără ocupație la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat comisă în dauna victimei G. A. M. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor (...) respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege și dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și dreptul de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri de părțile civile (...) precum și dreptul de a comunica cu aceste persoane și interzicerea dreptului inculpatului de a se afla în comuna Miheșu de Câmpie, jud. Mureș de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale", se arată pe portalul instanței.

De asemenea, instanța l-a condamnat pe inculpat, la 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere și interzicerea unor drepturi, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de cadavre și interzicerea unor drepturi, la 3 ani de închisoare pentru violare de domiciliu și la alți 5 ani de închisoare pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

"În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. a Cod penal contropește pedepsele principale aplicate în prezenta cauză și aplică inculpatului G. E., pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa detențiunii pe viață. Constată că inculpatul a comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie prin raportare la pedeapsa de 2 ani și 1867 de zile stabilit prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025. În baza art. 104 alin. 2 Cod penal menține dispoziția de revocare a liberării condiționate dispuse față de inculpatul Gânj Emil prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025 cu privire la restul de pedeapsă de 1867 de zile. În baza art. 43 alin. 1 și 4 Cod penal adăugă pedeapsa detențiunii pe viață aplicată prin prezenta la restul de 2 ani și 1867 de zile închisoare stabilit prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă a detențiunii pe viață", se menționează în minuta instanței.

Instanța a mai dispus prelevarea de probe biologice de la Emil Gânj, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, în măsura în care nu sunt încălcate alte drepturi.

"În conformitate cu art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, aduce la cunoștința inculpatului ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare a profilului genetic", precizează hotărârea.

De asemenea, instanța l-a obligat pe Emil Gânj la plata a peste 500.000 de euro către câteva părți civile din dosar și a dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile care se află și care vor intra în patrimoniul acestuia , precum și a măsurii popririi până la concurența sumei de 510.000 euro, reprezentând valoarea globală a prejudiciului cauzat părților civile din prezenta cauză.

Fugarul Emil Gânj şi-a ucis şi incendiat fosta parteneră

Hotărârea pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul numărul 4826/102/2025 nu este definitivă. Dosarul a fost înregistrat pe 17 octombrie 2025 pe rolul Tribunalului Mureș, are o parte vătămată și opt părți civile.

"La data de 08 iulie 2025, în jurul orei 08:30, inculpatul G.E., împotriva căruia era emis un ordin de protecție, pe o perioadă de 12 luni și care avea interdicția de a se apropia de persoana vătămată G.A.M. sau de domiciliul acesteia, s-a deplasat la locuința persoanei vătămate, unde a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, a pătruns fără drept în imobil și a lovit-o pe aceasta cu toporul pe care îl avea asupra sa, de mai multe ori, în zona capului, provocându-i acesteia decesul. Apoi, cu scopul de a șterge urmele infracțiunilor comise, autorul a incendiat locuința respectivă. Inculpatul se sustrage urmării penale, fiind dat în urmărire generală", se arăta într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

La scurt timp după incident, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș a anunțat darea în urmărire a lui Emil Gânj, fiind mobilizate forțe impresionante, inclusiv elicoptere și câini de urmă.

Familia victimei a susținut că, în luna februarie 2025, tânăra pe care Gânj a ucis-o câteva luni mai târziu ar fi fost răpită de acesta. Și la acest incident, Emil Gânj, fost iubit al fetei, a incendiat casa victimei. Pe 15 iulie 05, la câteva zile de la uciderea tinerei, Tribunalul Mureș a dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele fugarului Emil Gânj, cercetat pentru omor calificat și distrugere.

Deși au fost mobilizate resurse importante, iar fotografia sa afișată în locuri vizibile, inclusiv pe ecranele publicitare din Târgu Mureș, fugarul încă nu a fost găsit. Ulterior, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș a anunțat că Emil Gânj avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă, pentru violență în familie și încălcarea ordinului de protecție, iar în trecut a fost condamnat pentru omor calificat, fiind eliberat din penitenciar în cursul anului 2020.

