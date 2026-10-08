Durerea nu se împarte egal. Femeile suferă mai mult decât bărbaţii, arată un studiu care a adunat 35 de ani de cercetări din toată lumea. Motivul nu e nici toleranţa, nici sensibilitatea. Sunt hormonii, sistemul nervos şi cel imunitar. Care, la femei, procesează durerea diferit.

"Femeile suferă mai mult decât bărbații. De plâns, se plâng bărbații mai mult.", spune o femeie.

"Nu sunt de acord, pentru că noi suportăm durerea mai tare, mai bine. Suntem mai speciali.", adaugă o altă femeie.

La capitolul durere, Mihai şi Mariana nu cad la pace. Alte cupluri recunosc adevărul cu seninătate. Ricardo şi Larisa, de pildă.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că noi femeile suntem un pic mai rezistente decât ei sau acceptăm durerea altfel. Cred că trecem prin mult mai multe dureri faţă de bărbaţi.", adaugă o altă femeie.

"Bărbaţii sunt mai sensibili, mai slabi de înger. E sfârşitul lumii la o simplă răceală pentru bărbaţi. Ne aolim, aoleuuu ce mă doare, aoleu ce răcit sunt.", adaugă o altă femeie.

Cine e mai sensibil şi cine se vaită mai mult? Aici, verdictul e aproape unanim: la bărbaţi, văicăreala o ia cu mult înaintea durerii.

"Sunt cadru medical, în general bărbății sunt cei mai sensibili, cei mai plângăcioși. Vine sfârșitul lumii dacă au răcit. Haide, e durere mare.", spune un cadru medical.

"Mi se pare că băieţii au o sensibilitate mai mare ca fetele. Eu când mă gândesc că fetele sunt gravide şi nasc, atunci mă ia mai rău, vă spun sincer. Eu unul mă consider sensibil rău la durere.", spune o altă femeie.

"Eu zic că băieții, dar încercăm să ascundem. Oricum, durerea noastră, vă dați seama, este provocată de fete. Eu la asta mă gândeam. Eu vă spun ce simt și ce am în inima acum.", adaugă un tânăr.

"Nu prea ne plângem. Nu ştiu ce să zic. Eu nu mă plâng. Bărbații suportă mai greu durerea fizică. Hai să zicem că așa. Întotdeauna soția are dreptate.", precizează un cuplu.

Cercetătorii au stabilit în sfârşit, după 35 de ani de studii, că durerea este mai intensă la femei decât la bărbaţi. Pentru aceste concluzii au fost analizate studii clinice din peste 100 de țări, între 1990 şi 2025. Specialiştii au analizat 11 zone ale corpului.

Studiul a arătat că femeile au resimțit o intensitate mai mare în cazul durerilor de cap, durerilor de la nivelul feței, a durerilor de abdomen, de spate, de șold sau de genunchi.

"În general, în literatură se știe că migrenele au o intensitate moderat severă, am spune 8-10 pe scala de evaluarea durerii, însă femeile au un prag dureros, adică o tolerabilitate mai bună a durerii, deși resimt mai frecvent această durere, Și tendința este ca la femei pragul acesta să fie undeva la 7 și la bărbați un pic mai mare. Deși nivelul este similar cuantificabil medical.", spune Mirabela Manea, medic primar neurolog.

"Mult timp femeile au fost insuficient reprezentate în cercetarea medicală. Astăzi ştim clar că sexul biologic poate influenţa mecanismele durerii şi chiar răspunsul la anumite tratamente. De aceea nu e suficient să includem femeile în studii, trebuie să analizăm separat rezultatele la femei şi la bărbaţi.", adaugă Alin Constantin, medic obstetrică ginecologie.

Creierul citeşte durerea diferit, în funcţie de hormoni, arată studiul. Iar România are, de anul trecut, durerea trecută în lege: felul în care e tratată în spitale este reglementat, iar tratamentele pentru durerea acută sau cronică sunt decontate.