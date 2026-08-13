Un sat micuț din Ungaria, de la granița cu România, a fost pus pe hartă de un fermier care cultivă pepeni uriași. Omul se laudă că un singur pepene a ajuns anul acesta la greutatea de 84 kilograme.

Medgyesbodzas este un sat mic din Ungaria, aflat la granița cu România. Localitatea se află la doar 50 de kilometri de Arad și la 100 de Timișoara.

În Medgyesbodzas, localitate cu doar 1.200 de locuitori, un fermier cultivă pepeni care bat recorduri. Acesta a ajuns acum să se laude cu un pepene de - atenție - 84 de kilograme.

Pepenele uriaș din Ungaria, probabil cel mai mare din Europa

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La 84 de kilograme, pepenele cultivat de Tamas Darvas din Medgyesbodzas este probabil cel mai mare din Europa. Omul cultivă pepeni de mai bine de 30 de ani și spune că a mai cultivat pepeni mari, dar nu ca acesta. Pentru a-l cântări, acesta a fost nevoit să care pepenele cu o roabă.

Cel mai mare pepene a fost cultivat în America

Recordul mondial din Guinness World Records aparține unui fermier american din statul Tennessee. El a cultivat în 2013 un pepene care a ajuns la uimitoarea greutate de 159 kilograme.