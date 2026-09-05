Bucureştiul miroase a vin bun în acest weekend. Zeci de crame din Republica Moldova au adus în Capitală tot ce au avut mai bun: sortimente premiate internațional dar și soiuri care nu se cultivă nicăieri altundeva în lume. Mii de oameni au venit la Festivalul Vinului Moldovenesc, unii să guste, alţii să-şi facă provizii.

Poate vouă nu vă spune mare lucru, dar vinul Viorica a cucerit deja România. E unul din cele mai căutate vinuri moldoveneşti.

"A fost creat în ‘77. E o încrucişare între 2 soiuri roşii. Ăsta e paradoxul soiului. A ieşit alb. E un vin foarte floral, lejer, îţi dă senzaţie de vară şi de relaxare. Recomandarea mea e la peşte, la sushi", a explicat Eugen Alaiba, reprezentant cramă.

Viorica, vinul alb obţinut din două soiuri de struguri roşii

Vinul Floricica e ales pentru prospețimea și echilibrul său aromatic, dar şi pentru preţ. Nu costă mai mult de 50 de lei sticla.

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Cine vrea ceva mai rafinat, degustă Divinul, o licoare cu indicaţie geografică protejată.

"Are o culoare aurie, de chihlimbar, frumoasă, care străluceşte prin fiecare mişcare a paharului. Aromele sale evoluează de la prună uscată, e o aromă complexă, cu frunze de tabac", a spus un somelier.

De la vinuri de 50 de lei la sticle de 2.000 de lei

"Vorbim despre un produs care e doar în Republica Moldova. Şi e similar produselor recunoscute în toată lumea, precum coniacul sau vinul ars. Preţurile încep de la 50 de lei şi ajung şi la 2.000 de ron", a transmis Mihai Duca, vicepreşedintele Asociaţiei Divin.

44 de crame din Republica Moldova au venit la Bucureşti. Producătorii au adus cu ei cele mai bune vinuri.

"Un vin care chiar te dă pe spate. Cu aciditate foarte pronunţată, dar prietenoasă. Şi are un alcool de 12%", a precizat un producător.

"Am cucerit România prin calitate. Vinurile din Republica Moldova concurează cu vinuri din ţări cu tradiţie în vinificaţie", a punctat Marin Lavric, reprezentant cramă.

Vinurile roşii moldoveneşti, prezentate în ambalaje care spun o poveste

Şi vinul roşu a fost prezent la festival. Spre exemplu, cel din struguri Saperavi.

"În spate apare o pictură. Vine soţul seara acasă, cu o sticlă de vin. Împreună cu soţia o serveşte. După care dezlipeşte asta, îi dă un buchet de flori şi foloseşte sticla în continuare, ca o vază cu flori", a subliniat Andrei Bujor, reprezentant cramă.

Noutatea Festivalului? O şcoală al cărei obiect de studiu este vinul.

"Câte 4 masterclass-uri în fiecare zi, organizate de somelieri cu experienţă. Scopul e de a învăţa despre vinuri, de a învăţa ce înseamnă vinurile, cum le deguşti. Va fi degustare inclusiv în orb. Nu ştiu ce soi ai în paharul tău, imaginaţia se multiplică", a spus Ştefan Iamandi, directorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.

"Am învăţat să le degustăm. Mi s-a părut foarte interesant. Am putut să vedem şi aromele. Floricica. A avut multe arome florale", a declarat un participant la festival.

România, principala piaţă de desfacere pentru vinurile din Republica Moldova

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"Am degustat un vin blanc, un spumant. Şi un roze. Moldovenii au o tradiţie mare în vinuri, merită încercate", a susţinut chef Nicolai Tand.

Festivalul Vinului Moldovenesc se încheie duminică seară.