Avem o propunere de nerefuzat pentru pasionaţii de istorie. Sunteţi invitați să pătrundeţi în lumea medievală prin demonstrații, parade şi activităţi care să vă transpună în lumea cavalerilor teutoni din anii 1200. Totul se întâmplă în judeţul Braşov, acolo unde cavalerii, domnițele și meșteșugarii au readus la viață atmosfera de acum sute de ani, chiar între zidurile uneia dintre cele mai vechi fortificații. Festivalul a ajuns la cea de-a 14-a ediție și promite un adevărat spectacol pentru întreaga familie.

Tabăra medievală ridicată între zidurile cetății Feldioara, iar cei cei care ajung în zonă în acest weekend au parte de ateliere de meșteșuguri, demonstrații de iscusință, costume desprinse parcă din povești și decorul unei cetăți medievale proaspăt reabilitate.

Cavalerii au mărșăluit spre poarta cetății în ritm de tobe și ghidați de bufonul care și-a luat rolul foarte în serios. "Ceva diferit faţă de ceea ce vedem în fiecare zi şi, cel puţin pentru copiii care sunt micuţi...e ceva interesant pentru ei".

Este evenimentul la care lecțiile de istorie se predau pe viu, în - poate - cel mai captivant mod cu putință. "Armele din spatele meu sunt armele personale ale cavalerilor în expoziţie, alături de câteva suliţe şi câteva halibarde", a explicat Sabin Poroșnicu, coordonator "Toboșarii din Asserculis".

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Turiștii au putut chiar să mânuiască armele, să înveţe dansurile specifice epocii, dar şi să se bucure de piese de teatru și ateliere meșteșugărești interactive. "Asta, de exmeplu, este tehnica brodatului. Ceea ce am este o navetă de ţesut cu care, din când în când, trec peste firele pe care le ţes".

Cetatea a avut un puternic rol defensiv în secolul al 14-lea, iar azi este una dintre cele mai bine conservate fortificații medievale din România.