Orașul în care mii de oameni participă anual la una dintre cele mai mari bătăi cu roşii din lume

Mii de oameni din întreaga lume s-au adunat într-un orășel din Spania pentru cea mai mare bătaie anuală cu mâncare din lume. Străzile orașului Buñol au fost umplute, după ce participanţii au început să arunce unii în alţii cu milioane de roșii.

Celebra bătaie cu roșii La Tomatina are loc în fiecare an, în ultima miercuri din august, și își are originile într-o bătaie cu mâncare izbucnită între copiii din localitate în 1945. Orașul se află într-o regiune cunoscută pentru producția de roșii.

20.000 de participanţi din întreaga lume

Tone de roșii au fost descărcate din camioane pentru cei aproximativ 20.000 de participanți, care au început apoi să le arunce unii în alții.

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Polițiștii ar fi fost nevoiţi să folosească spray cu piper pentru a dispersa o parte a mulțimii, însă atmosfera de sărbătoare a revenit rapid.

Bătaia haotică a durat mai bine de o oră, iar clădirile din oraș au fost acoperite în prealabil cu prelate pentru a fi protejate în timpul festivităților.

Când a început tradiţia în Spania

La Tomatina a devenit o tradiție anuală înainte ca dictatorul spaniol generalul Francisco Franco să o interzică în anii 1950. Atenția televiziunilor acordată festivalului în anii 1980 a contribuit la transformarea sa într-un eveniment național și, în cele din urmă, într-o atracție internațională.

La Tomatina este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din Buñol, iar în ultimii ani a adus și venituri importante la bugetul administrației locale.

Din 2013, participarea la eveniment se face pe bază de bilet, după ce autoritățile au constatat că numărul prea mare de vizitatori străini aglomera excesiv străzile orașului.

Peste 20.000 de persoane au fost așteptate să participe în acest an, iar agenția spaniolă de presă EFE a relatat săptămâna aceasta că, în ultimii trei ani, aproximativ 40% dintre participanți au fost turiști veniți din afara Spaniei.

Ce a dus la creșterea popularității evenimentului

Interesul pentru eveniment a crescut în urma apariţiei festivalului într-un film Bollywood lansat în 2011.

În ultimii ani s-a remarcat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori din India, după lansarea, în 2011, a filmului Bollywood "Zindagi Na Milegi Dobara" ("Trăiești o singură dată"), în care trei prieteni pornesc într-o călătorie cu mașina prin Spania, în timpul unei petreceri prelungite a burlacilor. Filmul a recreat La Tomatina și a făcut festivalul cunoscut unui număr mare de indieni.

"A fost fantastic, absolut foarte bine organizat. Suntem din India și este pentru prima dată când participăm la La Tomatina. Visăm la asta de mai bine de zece ani. A fost mult mai nebunesc decât ne așteptam. Am venit pentru că ne-a inspirat filmul. A fost chiar mai bine decât în film", spun oamenii.

Evenimente similare, în care participanții aruncă unii în alții cu roșii, au avut loc în Florida, Londra, Amsterdam, în orașul columbian Sutamarchán și în Hyderabad, India.

Cât costă biletul de participare

Participanții care nu sunt localnici plătesc 15 euro, adică aproximativ 17,50 dolari, pentru un bilet. Prima și singura regulă este ca roșiile să fie zdrobite înainte de a fi aruncate, pentru a evita rănirile. Chiar și așa, mulți participanți poartă ochelari de înot și dopuri pentru urechi, pentru protecție.

După ce s-a încheiat ora de bătaie cu roșii şi a fost anunțat sfârșitul festivităților, participanții s-au spălat la dușurile comune amenajate în apropiere. Ulterior, străzile orașului au fost curățate cu jeturi de apă.

Deși petele de pe haine pot rămâne definitiv, acidul citric din roșii acționează ca un agent de curățare, astfel că, de multe ori, străzile din Buñol rămân chiar mai curate decât erau înainte de festival.