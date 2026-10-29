Festivalul West Side Hallo Fest se amână pentru 6-8 noiembrie din cauza ploilor

Festivalul "West Side Hallo Fest", care urma să se desfăşoare de vineri până duminică la baza digului Lacului Morii, a fost amânat cu o săptămână din cauza ploilor care au afectat terenul. Evenimentul va avea loc în perioada 6-8 noiembrie, în aceeaşi locaţie.

"Ploaia schimbă data. Noi păstrăm magia! Mutăm "West Side Hallo Fest" în weekendul 6-8 noiembrie. Locaţia rămâne aceeaşi. Ploile au afectat terenul, iar condiţiile meteo nefavorabile nu ne permit să desfăşurăm festivalul în condiţii bune. Vrem să vă bucuraţi de fiecare zi, de la primul pas în locaţie până la ultima atracţie. De aceea, am luat decizia să îl amânăm cu o săptămână. Andra, Vama, Lupii lui Calancea, Zdob şi Zdub şi Cuibul vor fi alături de noi. Ştim că v-aţi făcut planuri şi că cei mici numără zilele până se costumează în personajele preferate. Ne pare rău pentru schimbare şi vă mulţumim pentru înţelegere!", a transmis Primăria Sectorului 6, joi, printr-o postare pe Facebook.

Autoritatea locală a menţionat că biletele vândute rămân valabile, iar costumele rămân pregătite.