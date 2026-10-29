Trotinetele electrice nu vor mai putea fi închiriate de oricine şi nici lăsate la întâmplare pe străzile Capitalei. Consiliul General a aprobat un regulament nou, cu restricţii pentru utilizatori şi amenzi pentru firme.

Noul regulament aprobat de către Consiliul General al Municipiului București vizează trotinetele electrice închiriate prin aplicații, nu și cele personale. Astfel, trotinetele închiriate vor putea fi folosite doar de către persoane cu vârste de peste 18 ani, excepție fac persoanele cu vârste cuprinsă între 16 și 18 ani, care au permise pentru categoriile AM, A1 și B1.

Și circulația vine cu reguli noi. Acestea nu vor putea fi folosite pe trotuar, vor fi interzise, și vor fi folosite doar pe pistele de bicicletă, iar acolo unde nu există, doar pe drumurile unde limita de viteză nu depășește 50 de km/h.

Nici parcarea nu mai poate fi făcută oriunde, trotinetele nu pot bloca stațiile de autobuz, trecerile de pietoni sau pistele de biciclete, iar firmele au la dispoziție două ore să le ridice în cazul unei sesizări, în caz contrar riscă amenzi de până la 5.000 lei.

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În plus, operatorii vor trebui să achite o taxă de 75 de bani pentru fiecare trotinetă activă, ceea ce înseamnă că o firmă care are o flotă de 5.000 de astfel de trotinete poate ajunge să plătească lunar 100.000 de lei.