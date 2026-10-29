Atacul sângeros al elevului din Bistriţa pare motiv de glume sau ameninţări între copii. Un alt băiat din acelaşi oraş şi-a bătut colegul de clasă şi l-a ameninţat cu moartea. Poliţiştii îl supraveghează acum cu brăţară la picior. Este şi cazul elevului atacator. A fost externat din psihiatrie şi s-a întors acasă, dar va fi supravegheat electronic timp de un an. Profesoara înjunghiată şi alţi şapte elevi au primit ordine de protecţie împotriva lui.

După doar 10 zile de internare la psihiatrie, atacatorul din Bistriţa a fost lăsat liber, cu recomandarea unor şedinţe de terapie. Medicii spun că băiatul de 13 ani a avut discernământ în momentul atacului. Autorităţile sunt răspunzătoare acum de supravegherea lui, pentru ca acesta să nu se transforme într-un viitor criminal.

"Rămâne în continuare în atenţia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud. Să fie facilitată reabilitarea comportamentală şi integrarea socială", spune Camelia Mureșan, put. cuv. DGASPC Bistriţa.

"Minorul a fost audiat deocamdată. Dacă se va impune reaudierea lui, va fi reaudiat. Deoarece nu răspunde penal având vârsta de 13 ani, se va dispune clasarea cauzei", spune Adrian Briciu, prim procuror.

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Mai mulţi elevi au vrut şedinţe de consiliere, inclusiv în timpul vacanţei, după ce colegul lor de şcoală a semănat panică săptămâna trecută.

"Consiliul profesoral şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ au decis exmatricularea elevului agresor cu drept de reînscriere în anul şcolar viitor, într-o altă unitate de învăţământ", spune Vasile Șteopoaie, inspector școlar general.

Elevii ţintă şi profesoara rănită au obţinut ordine de protecţie împotriva atacatorului de 13 ani. Planul macabru a fost dezvăluit de anchetatori după ce la percheziţii au găsit un jurnal digital în care băiatul şi-a exprimat ura pe societate: "Primele mele gânduri legate de un atac le-am avut când bullying-ul a devenit fizic şi aveam vânătăi pe tot corpul. Am scris manifeste, acesta fiind al treilea, şi am plănuit totul din februarie anul acesta".

În ciuda cazului revoltător, un băiat de 14 ani, tot din Bistriţa, dar elev într-o altă şcoală, şi-a bătut colegul de clasă şi l-a ameninţat cu moartea. Tatăl victimei a sesizat poliţiştii.

"Pentru protejarea acestuia, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizarea electronică", spune Crina Sîrb, purt. cuv. IPJ Bistriţa.

Problema minorilor violenţi se vede şi mai bine în cifrele Poliţiei Române. De la an la an apar tot mai multe victime care cer să fie apărate de autorităţi. Doar în primele 9 luni ale acestui an au fost emise 201 ordine de protecţie simple şi provizorii.

Victimele îşi caută dreptatea şi în tribunal. O elevă din Bucureşti a fost trimisă în judecată după ce şi-a împins profesoara în clasă. Femeia a avut nevoie de o săptămână de îngrijiri medicale.