Un cetăţean român este printre pasagerii răniţi în tragedia feroviară din Spania, soldată cu moartea a 69 de persoane şi rănirea a peste 180. Viaţa lui nu este însă în pericol, potrivit ministerului de Externe de la Bucureşti. De la faţa locului, unde este şi echipa Observator, vin însă poveşti cutremurătoare. Peste 60 de oameni sunt daţi dispăruţi şi sunt căutaţi cu disperare de familii. Printre ei, o femeie care mergea la nunta fiicei sau un tânăr de 22 de ani care lucra pentru una dintre companiile feroviare implicate în catastrofă. Nici cauza accidentului nu este clară, iar explicaţiile variază între o eroare umană şi un sistem învechit.

La o zi după tragedia din regiunea Toledo, autorităţile spaniole au confirmat că 42 de străini se aflau în cele două trenuri.

69 de morţi şi peste 180 de răniţi în tragedia feroviară din Spania

Unul a murit, 24 sunt încă dispăruţi, iar şapte au fost răniţi. Unul dintre aceştia este român. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat să fie internat.

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Operaţiunile de salvare au fost extrem de dificile. La ele a participat Sergiu Şoşa.

Sergiu Şoşa, român stabilit în Spania: Primii au ajuns în faţa barului.

Reporter: Serios?

Sergiu Şoşa, român stabilit în Spania: Pe urmă, de aici, au început să pregătească pavilionul de sport, sala de sport. Acolo au intrat toţi.

Echipa Observator, la faţa locului

"Prima intervenţie pe care am făcut-o - am întrebat dacă au nevoie de ceva, medicamente, mâncare, apă. I-am ajutat cu mâncare, cafea. Erau foarte speriaţi!", adaugă românul.

Sunt macarele care ridică părţile grele ale garniturilor pentru ca salvatorii să poată căuta şi în locurile greu accesibile.

Identificarea tuturor victimelor decurge foarte greu, iar familiile lor trec prin momente cumplite de aşteptare. Sute de oameni au petrecut noaptea în faţa spitalelor şi a centrelor de primire pentru a-i căuta pe cei dragi. Printre cei dispăruţi se află Ana, o femeie de 70 de ani care mergea la Sevilla pentru nunta fiicei ei, dar şi un tehnician de 22 de ani, care lucra la Madrid pentru compania feroviară Renfe, implicată în accident. În faţa spitalului din Toledo şase priteni aşteaptă veşti despre David - un inginer de 25 de ani.

"Am venit aici, dar nimeni nu ştie nimic. Este dispărut, nu ne dau nicio informaţie. A fost găsit doar câinele care călătorea cu el.", spune Esther, sora unui dispărut.

La câteva ore de la dezastru, locul tragediei arăta în continuare ca după război. Salvatorii au periat centimetru cu centimetru mormanul de fiare în speranţa că vor găsi noi supravieţuitori.

Trenul privat s-a oprit după o defecțiune a sistemului de semnalizare

În paralel, continuă şi ancheta. Ajutorităţile vor să afle cum a fost posibilă o astfel de tragedie. Înregistrările arată că trenul privat s-a oprit după defectarea sistemului de semnalizare.

"Trenul nu-mi permite să repornesc sistemul şi de aceea sunt încă oprit.", adaugă mecanicul.

Ministrul Transporturilor a sugerat că este vorba despre o eroare umană - un operator din centrul de control a permis circulaţia fără să avertizeze mecanicul trenului aflat în mişcare despre problema din faţă.

Centrul de control: La ora 08:36.

Mecanic: Da.

Centrul de control: Mecanicul trenului 2080, deconectaţi şi reconectaţi sistemul. Reluaţi deplasarea. Apoi continuaţi, în regim normal.

Tehnicienii din centrul de control acuză însă guvernul că nu a luat măsuri, deşi ştia că sistemul este nesigur pentru că datează de la începutul anilo 90. Mai mult, computerele care îl operează ar fi trebuit şi ele schimbate anul trecut.

Revoltaţi, zeci de spanioli au ieşit în stradă la Madrid să ceară explicaţii. Spiritele s-au încins mai ales între grupurile de extremă dreapta şi poliţie.