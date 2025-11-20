Lecţie impresionantă despre viaţă şi supravieţuire dată de o fetiţă, care a ajuns acum la şase ani. Ea este Maria, copilul care a trăit, atunci când medicul care trebuia să o salveze a aruncat o la gunoi. Doctorul, numit "călăul din Polizu" a avut astăzi primul termen în procesul în care este judecat pentru tentativă de omor calificat. Cazul este unul dintre cele mai șocante din medicina românească a ultimilor ani.

Maria are 6 ani, iar la anul va merge la şcoală. Îi place îngheţata, să înoate la mare şi să deseneze. Lucrările ei sunt deomcadată doar pe pereţii casei. Crăciunul e sărbătoarea ei preferată. Şi poate nu întâmplător pentru că ea însăşi e un miracol al vieţii al supravieţuirii

"S-o vedem în jurul bradului, punea şi ea globuleţe. A pus ea mânuţa să pună globuleţul acela în brad...a însemnat taare mult pentru noi", povesteşte Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Mama Mariei rememorează cu lacrimi în ochii drama prin care a trecut. A ajuns de la Piteşti la Maternitatea Polizu la 24 de săptămâni de sarcină. Intrase deja în travaliu, aşa că trebuia să nască de urgenţă. A primit-o medicul Florian Robe.

Articolul continuă după reclamă

"M-a băgat în camera asistentelor şi acolo am născut", povesteşte Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Copilul a primit pe loc o etichetă- "produs de concepţie", adică nu are nicio şansă. Şi odată cu asta şi o condamnare... la moarte!

"Mi-au spus că copilul este mort şi m-au întrebat ce vreau să fac. I-am spus că vreau să i se facă autopsie", povesteşte femeia. Nou-născutul a fost aşezat într-o tavă de metal şi trimis la morgă: "A zis că a fost ţinută pe ciment".

Medicii au refuzat să facă autopsie: copilul era viu!

"Cum s-o primesc dacă ea prezintă semne vitale de viaţă? Şi iarăşi a fost anunţat el şi iarăşi a spus: lasă, pune-o acolo", rememorează părinţii.

"Nu s-a gândit niciun pic la fetiţă, doar ne-a spus că e moartă, suntem tineri şi facem alt copil", povesteşte Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Medicul a fost anunţat de două ori în timpul nopţii că fetiţa este vie. Nu doar că nu a accdeptat, ba chiar ar fi vrut să grăbească moartea copilei, spun părinţii.

"În momentul în care tu ai fost anunţat..."Adu-l la mine să-i tai din cordon". Asta mă face să cred că de la început până la sfârşit a avut intenţia de-a o omorî", rememorează mama.

O noapte întreagă fetiţa a stat într-un sac de plastic legat. Îngerul ei păzitor a fost o asistentă. Femeia îşi aminteşte că atunci când a deschis sacul copila a tras prima dată o gură de aer şi apoi a început să plângă. A dus-o imediat la neonatologie şi a anunţat medicul de acolo. Asistenta este şi naşa Mariei.

"A venit naşa fetiţei, asistenta, s-a rezemat de un perete, plângea în hohote şi mi-a spus că ea este cea care a găsit-o pe Maria", povesteşte Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Dar nu le-a spus atunci tot adevărul

Fetiţa a ajuns acasă după 3 luni şi jumătate, iar de atunci face terapie. Are sechele de la lipsa de oxigen din acea noapte. Nu vorbeşte încă, dar evaluările neuronale arată că este un copil perfect normal.

"Ne-au spus că va fi o legumă, ea i-a contrazis pe medici şi a început să meargă la un an şi 9 luni", povesteşte Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Părinţii n-au ştiut ce s-a întâmplat în acea noapte decât după un an. Atunci au hotărât să facă plângere penală.

"Nu vreau nimic altceva de la el, dacă mi-ar fi cerut o scuză... Vreau să plătească pentru tot ceea ce a făcut şi să nu mai profeseze. Nu are niciun fel de remuşcare", spune Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Medicul a avut astăzi primul termen în procesul în care este judecat pentru tentativă de omor calificat şi fals intelectual.

Florian Robe s-a declarat mereu nevinovat

"Nu am văzut o urmă de remuşcare cu privire la ceea ce i s-a citit în faţă şi a auzit o sală întreagă, ceea ce mă face să cred că el consideră în continuare că a luat decizia corectă de a lăsa copilul respectiv să moară", spune Adrian Cuculis, avocatul familiei.

Părinţii n-au mai făcut alţi copii. Se bucură de Maria, copilul lor minune! Florian Robe lucrează în continuare la Maternitatea Polizu din Capitală.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰