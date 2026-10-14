Un copil din judeţul Olt a ajuns la spital după ce un bărbat de 59 de ani, băut şi fără permis de conducere, ar fi furat maşina în care se afla minorul şi a intrat cu ea într-un cap de pod. Autoturismul era parcat în faţa unei gospodării, cu cheile în contact. În urma accidentului, copilul a fost rănit şi transportat la spital, iar bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul s-a produs în ziua de 10 octombrie, pe o stradă din satul Alimăneşti (comuna Izvoarele), unde autoturismul în care se afla minorul era staţionat în faţa unui gospodării şi avea cheile în contact.

Bărbatul a furat maşina în care se afla copilul şi a intrat cu ea într-un cap de pod

"Din primele verificări, a reieşit faptul că un bărbat de 59 de ani, din comuna Izvoarele, ar fi sustras, în scop de folosinţă, un autoturism staţionat pe strada Furculeşti, din satul Alimăneşti, pe care l-ar fi condus până la intersecţia cu Drumul Judeţean 653, unde ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. În momentul în care autoturismul ar fi fost sustras, în interiorul acestuia se afla un minor", a precizat sursa citată.

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Minorul care se afla în maşina sustrasă a necesitat îngrijiri medicale în urma accidentului şi a fost transportat pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

Şoferul nu avea permis şi era băut

Bărbatul care ar fi sustras autoturismul era băut şi nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicole. Rezultatul testului cu etilometru a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii au deschis în cauză dosar penal pentru furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi vătămare corporală din culpă, iar în urma administrării probatoriului bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.

El a fost prezentat prezentat Judecătoriei Slatina, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.