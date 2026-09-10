Au fost momente de panică în cel mai mare complex rezidențial de lângă Capitală. Un bărbat de 44 de ani, beat şi înarmat a îngrozit trecătorii. Minute în şir, îndividul a defilat cu un pistol la brâu, exact în cartierul în care în urmă cu un an şi jumătate, Teodora Marcu a fost împușcată în plină stradă de fostul iubit. Oamenii au sunat disperați la 112, de teamă că tragedia s-ar putea repeta.

Agenții au descoperit că individul purta la brâu un pistol cu bile, care nu este inofensiv. Este vorba despre un model considerat printre cele mai puternice și letale de acest fel.

Alerta s-a dat în complexul rezidențial de la marginea Capitalei, într-o cafenea. În această dimineață, doi bărbați stăteau la o masă și consumau alcool, când angajații au observat că unul dintre ei avea un pistol la brâu ascuns parțial sub tricou.

Oamenii s-au speriat și au chemat imediat agenții de pază ai complexului, iar apoi a fost alertată și poliția. Bărbatul în vârstă de 44 de ani, în stare de ebrietate, dar și amicului de pahar au fost luați prin surprindere de polițiști și încătușați. Ambii au fost duși la sediul Poliției Voluntari și audiați.

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Proprietarul pistolului, care la prima vedere semăna cu unul cu glonț, a fost și amendat cu 5000 de lei.