E vremea culesului strugurilor, iar viticultorii au motive de optimism. După doi ani în care seceta le-a zădărnicit eforturile, producătorii spun că recolta va fi bogată, iar strugurii suficient de dulci cât să se transforme în vinuri de calitate. În Mehedinți, s-au făcut cu 40 la sută mai mulţi struguri decât anul trecut. Şi la Alba e la fel. Numai să aibă cine să-i culeagă!

"Foarte frumoşi, foarte, foarte frumoşi. Îi culegem cu drag, pentru că avem o plăcere pentru vinurile noastre", spune un culegător.

În podgoriile din Oltenia este vremea culesului. Ciorchinii copți sunt tăiaţi cu grijă din vie, iar coşurile de răchită pline ochi ajung apoi în vinării.

"Avem 250 de hectare de viță-de-vie, cu 13 soiuri. De exemplu, la soiurile albe avem Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Tămâioasă Românească, iar la soiurile roșii avem Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră, Zinfandel, Pinot Noir", a declarat Silviu Traşcă, manager de fermă.

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Anul acesta, fiecare butuc a dat o recoltă mult mai bogată, după doi ani secetoşi. Producătorii estimează o creştere a recoltei de cel puţin 40%. Mai mult, calitatea strugurilor este una foarte bună.

Soarele puternic și temperaturile caniculare au ajutat strugurii să acumuleze suficient zahăr. Aşa că toată lumea speră la vinuri bune.

"Putem să spune că anul acesta strugurii arată mai bine. Suntem optimişti că vinul va fi unul mai bun ca anul trecut", a explicat Marius Fanţ, oenolog.

În Alba strugurii care se vor transforma în şampanie au fost culeşi deja.

"Strugurii se prezintă bine, sunt frumoşi, sunt de calitate. Anul acesta nu a fost nevoie nici de multe tratamente, că am avut multă secetă. Au fost şi câteva ploi exact în momentul în care am avut nevoie", a declarat Marin Cucură, inginer.

"Este un an plin de prospeţime, arome florare, arome tipice tututor soiurilor pe care noi le avem în plantaţie şi pe care o să le regăsiţi în vinurile pe care o să le scoatem în acest an", a afirmat Sorin Burnete, inginer tehnolog.

Și la Ciumbrud, recolta s-ar putea transforma în vinuri de colecție.

"Aici avem un must din Sauvigon Blanc în care încercăm să păstrăm toţi tiolii, folosim o tehnologie prin care protejăm mustul cu azot, enzime şi bineînţeles nişte tanini care ajută la păstrarea aromelor nealterate, până când începem fermentaţia alcoolică", a declarat Sergiu Savu, vinificator.

Recolta trebuie, însă, culeasă la timp. Iar forța de muncă este tot mai greu de găsit. Așa că mulţi producători se văd nevoiţi să apeleze la muncitori din Asia. Plătesc, de om, 200 de lei pe zi.

"Ideal ar fi să avem 50-60 de lucrători pe zi, dar sunt fluctuaţii de oameni. Mulţi dintre cei tineri au emigrat, au plecat afară, iar populaţia rămasă în zonă a cam îmbătrânit", a spus Silviu Traşcă, manager de fermă.

Românii beau, în medie, 24-25 de litri de vin pe an. Suntem la o treime din media europeană. La nivel mondial, consumul este în scădere uşoară: de la 214 milioane de hectolitri în 2024, la 208 anul trecut.