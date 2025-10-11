Antena Meniu Search
Video Fiul procurorului din Giurgiu, mort după un accident cu Poliţia: autospeciala în misiune n-a oprit la Stop

Este anchetă la Poliția Giurgiu după ce o autospecială a lovit mopedul condus de fiul fostului procuror Andreea Albu. Copilul a murit în urma accidentului produs sâmbătă dimineața.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 12:14

Potrivit Poliției Giurgiu, accidentul a avut loc în jurul orei 03.15. Un agent de poliție în vârstă de 24 de ani, în timp ce conducea o autospecială de poliție, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecția cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului "stop", fiind acroșată în partea laterală dreapta de o motocicletă, condusă de către un tânăr de 17 ani.

Tânărul de 17 ani ar fi fiul fostului procuror Albu

În urma accidentului, pasagerul autospecialei de poliție, cât și a conducătorului motocicletei, care au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

"Precizăm faptul că polițiștii se deplasau la o intervenție, fiind solicitați să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violență fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Conducerea IPJ Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern", transmite Poliția Giurgiu.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că victima este fiul din prima căsătorie a fostului procuror șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Andreea Albu, care s-a recăsătorit și locuiește în Turcia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

giurgiu accident politie
