Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe DN 5, în Giurgiu. A fost activat planul roșu de intervenție

Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părții carosabile, pe DN 5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. O femeie a fost rănită, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

"Autorităţile au fost solicitate să intervină după ce un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Din informaţiile primite la acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat planul roşu de intervenţie", se arată într-un comunicat transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu.

La faţa locului, au fost alocate forţe din cadrul ISU Giurgiu şi ISU Bucureşti-Ilfov, respectiv o maşină de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere şi opt resurse medicale SMURD şi SAJ.

"Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 55 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un microbuz, în care se aflau 16 persoane, pe sensul de mers Bucureşti- Giurgiu, în afara localităţii Daia, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea unei femei, de 55 de ani, din judeţul Ilfov", anunţă IPJ Giurgiu.

Femeia a fost transportată la spital. Şoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

