Fjord, de Cristian Mungiu, va avea premiera în România pe 15 ianuarie 2027. Filmul, nominalizat la Oscar

Filmul "Fjord", cu care Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d'Or din cariera sa şi care este desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar, va avea premiera naţională pe 15 ianuarie 2027, potrivit Mobra Films.

Filmul "Fjord", cu care Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d'Or din cariera sa şi care este desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar, va avea premiera naţională pe 15 ianuarie 2027, informează un comunicat al Mobra Films transmis, joi, AGERPRES.

Lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului din Bucureşti, la care vor fi prezenţi atât regizorul, cât şi actorii Sebastian Stan şi Renate Reinsve, precum şi alţi actori din distribuţie şi membri ai echipei filmului.

Până la premiera din ianuarie, "Fjord" va mai putea fi văzut în România într-o proiecţie specială organizată la nivel naţional în cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, pe 24 octombrie, de la ora 18:00.

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Filmul va fi proiectat simultan în toate sălile de cinematograf disponibile în Bucureşti şi în ţară, iar festivalul va organiza în Capitală şi o proiecţie de gală la Ateneul Român.

Biletele pentru această proiecţie specială simultană vor fi puse în vânzare începând cu data de 1 octombrie.

Proiecţia va fi urmată de o discuţie a regizorului Cristian Mungiu cu publicul şi va fi transmisă în direct în sălile de cinema care doresc să o preia, programul urmând să fie afişat ulterior pe site-urile cinematografelor. Publicul din România va avea ocazia să afle mai multe despre realizarea filmului, despre parcursul său internaţional şi despre campania pe care regizorul o desfăşoară alături de Neon, distribuitorul american al filmului, în încercarea de a aduce pentru prima dată un premiu Oscar pentru un film românesc.

"Fjord" va avea premiera în Statele Unite pe 9 octombrie, iar la premiile Academiei Americane de Film se află în competiţie în secţiunile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol secundar, Cele mai bune decoruri, Cele mai bune costume, Cel mai bun set-dressing, Cel mai bun montaj şi Cea mai bună distribuţie (Best Casting).

"Mă bucur că 'Fjord' a început bine în America şi că în acest moment mai multe publicaţii prestigioase ne-au inclus pe lista filmelor favorite pentru premiile Oscar la mai multe categorii. Este o oportunitate pe care cinematografia română nu a mai avut-o până acum, date fiind costurile campaniei de promovare în Statele Unite. Primesc foarte multe încurajări de la compatrioţi din România, dar şi din alte ţări care îşi doresc un Oscar pentru România şi îi asigur că cel mai mare sprijin pe care ni-l pot da este să meargă să vadă filmul când va ieşi în cinematografe în ţările lor. Totodată, mă bucur că mai multe companii româneşti au sesizat această oportunitate rară de promovare a României şi s-au alăturat efortului nostru de a nominaliza filmul la cât mai multe categorii", a declarat Cristian Mungiu, citat în comunicat.

Până la începutul sezonului premiilor din Statele Unite din luna decembrie, "Fjord" va avea premiera cinematografică în peste 40 de ţări.

Cu ocazia premierei în Statele Unite din luna octombrie, New York şi Los Angeles vor găzdui expoziţia de fotografie a regizorului Cristian Mungiu, cu imagini surprinse în Norvegia în perioada de pregătire şi filmare a "Fjord". Expoziţia poate fi văzută şi în România, în cadrul Art Safari New Museum la Bucureşti, începând cu 18 septembrie.