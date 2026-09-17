Continuă ancheta în cazul incidentelor violente de la protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei. Zece oameni au fost audiaţi pentru că ar fi instigat la violenţă. Deocamdată doar unul a primit mandat de arestare, iar patru sunt arestaţi la domiciliu.

Inculpaţii sunt obligați să rămână la domiciliu. Cel mai probabil au și brățară electronică la gleznă pentru a fi monitorizați de polițiști. Pe lângă aceștia, vorbim și de alte cinci persoane care au fost aduse la audieri seara trecută. Au fost audiate întreaga noapte.

Mai mult, există posibilitatea ca alți protestatari să fie aduși în fața polițiștilor, după ce, seara trecută, anchetatorii ar fi analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, de camerele poliției, ale jandarmeriei și, cel mai important, imaginile postate pe rețelele sociale. Vorbim de un volum foarte mare de imagini.

Au fost audiați cei cinci de seara trecută. Au fost reținuți, dar încă nu au fost duși în fața unui judecător. Așadar, nu știm dacă vor avea sau nu, până în acest moment, o măsură preventivă, fie cea a arestului preventiv, a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. Ancheta este abia la început, spun surse din Poliţie.