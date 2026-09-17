Amanta unui milionar din Timişoara, obligată să restituie 500.000 de euro. Soţia a cerut anularea donaţiilor

Decizie surprinzătoare într-un dosar cu iz de telenovelă. Fosta amantă a unui milionar din Timişoara a fost obligată în instanţă să-i restituie bărbatului suma de 500.000 de euro, la cererea soției înșelate. Tânăra este o fostă Miss, cu care bărbatul a avut o relaţie de aproape trei ani. Judecătorii au stabilit că banii pe care i-a primit erau bun comun şi au fost donaţi fără acordul nevestei amantului.

Bărbatul a susținut în fața instanței că a fost manipulat sentimental și că ar fi fost intoxicat cu mercur, lucru care i-ar fi afectat judecata, însă lucrul acesta a fost demontat în instanță pentru că expertiza a arătat contrariul.

Relația dintre tânără și milionarul din Timișoara a început în anul 2018 și ar fi durat aproximativ 3 ani, timp în care femeia ar fi primit două mașini de lux, un apartament în București, bijuterii și vacanțe exotice toate în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, spune afaceristul.

Povestea de dragoste s-ar fi încheiat cu multe plângeri penale după ce femeia ar fi aflat că bărbatul era căsătorit, lucru pe care nu l-ar fi știut, susține aceasta. Bărbatul i-a cerut apartamentul înapoi, iar femeia a solicitat un ordin de protecție.

Articolul continuă după reclamă

Tribunalul București a admis anularea mai multor donații în valoare de 500.000 de euro, așadar femeia trebuie să dea aceşti bani înapoi, cu atât mai mult cu cât sunt bani bun comun cu soția pe care milionarul o are și orice donație în timpul căsătoriei este nulă fără acordul la ambelor părți. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.