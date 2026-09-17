Răspunsul Canadei la planul Ursulei von der Leyen, după ce Trump a râs de alianța cu UE

Premierul canadian Mark Carney a salutat azi în Parlamentul European ambiţia Ursulei von der Leyen de a invita Canada să devină membru asociat al UE, dar evitat să spună "da" explicit la planul șefei Comisiei Europene. Cu câteva ore înainte, Donald Trump a amenințat iar pe toată lumea cu tarife și cu oprirea unor importuri europene, furios pe alianţa UE-Canada.

Mark Carney a avut parte de o primire călduroasă la Strasbourg, unde s-a adresat azi Parlamentului European. În plen, eurodeputații s-au înghesuit să-i strângă mâna și să facă selfie-uri, iar la finalul discursului l-au aplaudat în picioare.

Carney salută ideea, dar nu spune încă "da" clar

Oficialul canadian a salutat propunerea de a deveni membru asociat al UE, spunând că Europa și Canada sunt mai puternice împreună și ar trebui să consolideze legăturile pentru a proteja prosperitatea cetățenilor.

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A vorbit de relația puternică dintre Canada și Europa, amintind inclusiv de debarcarea din Normandia, unde canadienii au avut un rol important. Cu toate acestea, a evitat să spună clar "da" la planul-surpriză lansat ieri de Ursula von der Leyen.

Premierul canadian a luat act de ofertă, dar, în loc să o accepte direct, a enumerat mai multe domenii în care cooperarea ar putea fi aprofundată. A vorbit de minerale critice, apărare, inteligența artificială, securitate energetică și spațiu.

Pe lângă o integrare economică mai strânsă cu UE, el a propus și legături mai puternice în educație, adică participarea Canadei la Erasmus+, programul UE prin care studenții pot studia în alte țări.

"Salutăm această ambiție. Sondajele arată că majoritatea covârșitoare a canadienilor susține legături mult mai strânse", a spus el în prezența Ursulei von der Leyen.

"O alianță pentru viitor este o abordare unică și pozitivă pe care o vom defini împreună, pornind de la punctele noastre forte comune și bazându-ne pe valorile pe care le împărtășim", a mai spus Carney.

Comisia Europeană: Apropierea de Canada nu este îndreptată împotriva nimănui

Propunerea șefei Comisiei Europene ca statul canadian să fie "membru asociat" a provocat confuzie ieri în capitalele europene: Comisia nu o discutase în prealabil cu guvernele, iar un asemenea statut nici nu există încă.

Cu doar câteva ore înainte, președintele Donald Trump a amenințat că ar putea răspunde cu "tarife serioase" dacă Canada se aliază cu UE. Totodată a lua în râs planul, calificându-l drept "ridicol".

Mark Carney i-a răspuns de la Strasbourg că: "Nu propun un al treilea bloc care să devină rivalul marilor puteri, doar cu maniere mai bune. Nu căutăm putere pentru a-i domina pe alții. Dimpotrivă, vrem reziliența, astfel încât nimeni să nu ne poată controla piețele, afecta suveranitatea, amenința integritatea teritorială sau submina libertatea, democrația și statul nostru de drept".

Şi Comisia Europeană a transmis că propunerea Ursulei von der Leyen nu reprezintă un act ostil la adresa SUA, scrie Reuters. Planul care nu a fost încă detaliat va avea nevoie de aprobarea statelor membre UE.

"După cum președinta noastră, von der Leyen, a precizat ieri, consolidarea propusă a parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui, ci urmărește întărirea noastră comună", a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Într-o conferință de presă susținută după discurs, Carney a fost întrebat dacă cetățenii canadieni vor avea un cuvânt de spus în această privință. "Desigur. Vor exista dezbateri și va exista un vot în Parlamentul canadian, dar în acest moment suntem abia la începutul procesului", a răspuns el.

Faptul că a recunoscut că alianța cu UE ar putea ajunge în cele din urmă la vot în Parlamentul canadian, care se întoarce luni din vacanță, sugerează că acordul nu va fi decis doar de guvern, a explicat Politico.

Marți, înainte de a ajunge la Strasbourg, Carney le-a spus jurnaliștilor canadieni că "adevărata aprofundare și discuțiile vor fi lansate la summitul nostru de la Montreal... spre sfârșitul lunii octombrie. Iar de acolo vom continua".

Uniunea Europeană și Canada se confruntă cu concurență și presiuni comerciale puternice atât din partea administrației Trump, cât şi din partea Chinei.