Focar de pestă a micilor rumegătoare în Timiş. Au fost instituite zone de protecție și supraveghere

Un focar de pestă a micilor rumegătoare a fost confirmat în județul Timiș, în comuna Giulvăz, iar autoritățile au instituit zone de protecție și supraveghere pentru limitarea răspândirii bolii. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș a anunțat măsuri stricte privind circulația animalelor și monitorizarea exploatațiilor din perimetrul afectat.

După confirmarea pestei micilor rumegătoare a fost convocată sedinţa cu toţi membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiş, unde au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii acesteia.

Pentru protejarea perimetrului contaminat, în vederea evitării răspândirii virusulu s-au stabilit cele două zone circulare de protecţie şi supraveghere de 0-5 km şi respectiv 0-20 km din jurul focarului:

Zona de protecţie (0-5 km) - următoarele localităţi: Giulvăz şi Ivanda, judeţul Timiş.

Zona de supraveghere (0-20 km - următoarele localităţi: Cebza, Livezile, Ofseniţa, Giera, Toager, Dolaţ, Ghilad, Ciacova, Gad, Crai Nou, Rudna, Macedonia, Obad, Petroman, Cruceni, Foieni, Jebel, Pădureni, Iohaniesfield, Otelec, Pustiniş, Peciu Nou, Sânmartinul Maghiar, Parţa, Uivar, Şag, Răuţi, Diniaş, Cenei, Utvin, Sânmihaiul Român, Sânmhaiul German, Bobda din judeţul Timiş.

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Potrivit DSVSA Timiş, în zona de protecţie se interzice circulaţia şi transportul ovinelor pe drumuri publice sau private, cu excepţia drumurilor care deservesc exploataţia. De asemenea, trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor din zonă care deţin animale din speciile receptive, toate ovinele/caprinele moarte sau bolnave dintr-o exploataţie trebuie imediat declarate autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare.

”Măsurile aplicate în zona de protecţie rămân în vigoare pe o perioadă de 33 de zile de la dezinfecţia finală, după ce animalele din exploataţia respectivă au fost ucise de îndată şi operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie au fost efectuate în conformitate cu legislaţia specifică”, a transmis DSVSA Timiş.

Mişcarea animalelor din zona de supraveghere este restricţionată astfel: trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor din zonă care deţin animale din speciile receptive; scoaterea de carne, preparate din carne, produse şi subproduse care conţin astfel de carne provenita de la ovine si caprine, material seminal, embrioni, ovule din zonă este interzisă, fără avizul DSVSA Timiş;

DSVSA Timiş a precizat că virusul Pestei Micilor Rumegătoare nu este transmisibil la om, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic.