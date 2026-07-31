Suntem "campionii" Europei la vacanțe imposibile: peste 6 din 10 români nu își permit nici măcar o săptămână de concediu pe an. Potrivit datelor Eurostat, situația s-a deteriorat ușor comparativ cu anul precedent.

61% dintre români nu și-au permis anul trecut nici măcar o săptămână de concediu, de peste două ori mai mult decât media Uniunii Europene, care este 27%. Diferențele se văd și în bugetele familiilor.

"Faptul că avem nevoie de o vacanță de o săptămână odată pe an nu este un lux. Familiile, bineînțeles, că prioritizează plata facturilor, dacă au cheltuieli cu copiii și toate aceste elemente pe care nu le poți evita", a spus Andreea Nica, analist economic.

În timp ce majoritatea românilor nu își permit un concediu, cei care pleacă au cheltuit, în medie, aproape 24 de milioane de euro pe zi în vacanțele din străinătate.

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Cei care își permit totuși să plece nu fac rabat de la nimic. În doar patru luni, românii au cheltuit aproape 3 miliarde de euro peste graniță, cu 15% mai mult decât anul trecut.

"Vorbim de o minoritate care își permite să călătorească în afară. În momentul în care ne uităm la categoriile de bunuri și servicii unde am avut creșteri foarte mari de prețuri, oamenii au încercat să reducă din alte părți", a mai spus Andreea Nica.

Modul în care românii își planifică vacanțele s-a schimbat în ultimul an.

"S-a schimbat oarecum acest obicei de consum. Oamenii preferă mai multe vacanțe scurte decât să meargă o săptămână sau 10 zile într-o vacanță lungă, chiar dacă acest lucru implică costuri mai mari. Oamenii preferă în continuare Bulgaria pentru că este destul de aproape", a explicat Dan Anghelescu de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism.

Chiar dacă bugetele sunt din ce în ce mai calculate, sunt și variante prin care poți economisi când vrei să pleci în vacanță.

"Trebuie să le luăm din timp. Cu cât ne apropiem mai mult de perioada vacanței, cu atât prețurile încep să crească. Pot plăti în rate, în 5-6-10 rate până pleacă și atunci, practic, nu mai simt costul vacanței", recomandă Dan Anghelescu.

Bugetul mediu pentru o vacanță de două persoane a ajuns la aproximativ 7.200 de lei.