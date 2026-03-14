Descoperirile de pe litoral continuă cu două luni înainte de deschiderea sezonului estival. La începutul săptămânii, un rezervor de gaz a fost găsit îngropat ilegal pe o plajă din Năvodari, avariat de un utilaj.

Trei zile mai târziu au fost descoperite fose septice. Iar ieri, când ministrul Mediului a fost să vadă cu ochii ei ce se ascunde sub nisip, a găsit ţevi care dau direct în mare. Toate provin de la construcţiile ilegale, multe demolate anul trecut, şi, nu credem că mai e nevoie să menţionăm, dar pun în pericol turiştii. Ministrul Mediului spune că verificările vor continua în Năvodari şi chiar se vor extinde pe toate plajele de pe litoral.

Între timp, operatorii din turism reclamă condiţiile prea dure din caietul de sarcini realizat de minister. Pentru a închiria plajele trebuie să asigure duşuri şi toalete.Însă plajele nu sunt racordate la apă şi canal, iar planul urbanistic zonal care să permită utilităţile încă nu a fost adoptat de primărie.

"Aceste construcţii, toate, deja au început procesele, o să avem inclusiv un studiu făcut care o să poată fi folosit în instanţă ca probă în perioada imediat următoare şi vom începe să analizăm caz de la caz. Trebuie să fie controlată toată plaja din România pentru a putea să vedem dacă toate terenurile unde au fost înainte terase ilegale, care aveau bucătării și care ar fi putut să aibă de altfel și astfel de rezervoare îngropate. Să nu existe cazuri în care tu să faci plajă şi sub tine să fie fose ilegale, să fie rezevoare de gaz ilegale", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Articolul continuă după reclamă

Alexandra Paraschiv

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰