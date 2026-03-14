Video Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral

Descoperirile de pe litoral continuă cu două luni înainte de deschiderea sezonului estival. La începutul săptămânii, un rezervor de gaz a fost găsit îngropat ilegal pe o plajă din Năvodari, avariat de un utilaj.

de Alexandra Paraschiv

la 14.03.2026 , 08:31

Trei zile mai târziu au fost descoperite fose septice. Iar ieri, când ministrul Mediului a fost să vadă cu ochii ei ce se ascunde sub nisip, a găsit ţevi care dau direct în mare. Toate provin de la construcţiile ilegale, multe demolate anul trecut, şi, nu credem că mai e nevoie să menţionăm, dar pun în pericol turiştii. Ministrul Mediului spune că verificările vor continua în Năvodari şi chiar se vor extinde pe toate plajele de pe litoral.

Între timp, operatorii din turism reclamă condiţiile prea dure din caietul de sarcini realizat de minister. Pentru a închiria plajele trebuie să asigure duşuri şi toalete.Însă plajele nu sunt racordate la apă şi canal, iar planul urbanistic zonal care să permită utilităţile încă nu a fost adoptat de primărie.

"Aceste construcţii, toate, deja au început procesele, o să avem inclusiv un studiu făcut care o să poată fi folosit în instanţă ca probă în perioada imediat următoare şi vom începe să analizăm caz de la caz. Trebuie să fie controlată toată plaja din România pentru a putea să vedem dacă toate terenurile unde au fost înainte terase ilegale, care aveau bucătării și care ar fi putut să aibă de altfel și astfel de rezervoare îngropate. Să nu existe cazuri în care tu să faci plajă şi sub tine să fie fose ilegale, să fie rezevoare de gaz ilegale", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv Like

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

ministerul mediului diana buzoianu navodari fose septice tevi ilegale controale
Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: "E singura în care am încredere"
Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: &#8220;E singura în care am încredere&#8221;
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: "Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului"
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Observator » Evenimente » Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral