Premierul desemnat Adrian Veştea afirmă că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bolojan şi spune că va rămâne intransigent. În ceea ce priveşte învestirea sa în funcţia în care a fost nominalizat, duminică, de către preşedintele Nicuşor Dan, Veştea s-a declarat încrezător că Guvernul său va trece, afirmând că sunt „calcule făcute” şi are asigurări că va avea „peste 240 de voturi în Parlament”.

Adrian Veştea spune că ştia de 4 zile că va fi desemnat premier: Vom avea peste 240 de voturi în Parlament - Hepta

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat, duminică seară, la Euronews, că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului interimar Ilie Bolojan, adăugând că va rămâne "intransingent" şi că cei care îl cunosc bine ştiu că acest lucru este adevărat.

"Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ţinând cont că acel program a fost agreat de toată lumea, este un program care deja începe să dea roade, cred că acelaşi program trebuie păstrat şi cred că n-ar trebui să intervenim la jumătatea unui an fiscal sau la jumătatea unor reforme şi să-l schimbăm", a declarat, duminică seară, Adrian Veştea, la Euronews .

Premierul desemnat a spus că nu va fi condiţionat în niciun fel de PSD şi că va rămâne "intransigent", "Voi rămâne intransigent, de altfel, cei care mă cunosc ştiu că sunt un om hotărât şi că nu abdic de la principiile pe care le am", a subliniat Veştea.

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El s-a declarat încrezător că guvernul său va trece, întrucât "sunt calcule făcute" şi are asigurări că va avea "peste 240 de voturi în Parlament". "Una dintre condiţiile pe care le-am pus a fost aceea ca, după ce voi ajunge prim-ministrul României, fiindcă din ceea ce înţeleg numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest guvern... Sunt calcule făcute şi am asigurării că vom avea peste 240 de voturi", a afirmat Veştea.

Premierul desemnat a precizat, la solicitarea jurnalistului în legătură cu numărul parlamentarilor PNL care i-au promis susţinerea, că nu crede că ar trebui intrat pe "o detaliere a unui număr de parlamentari".

Veştea spune că ştia de 4 zile că va fi desemnat

"Şi aşa sunt destule speculaţii în care foarte mulţi cred că Partidul Naţional Liberal se va rupe. Eu cred că vom ajunge la o maturitate şi vom înţelege cu toţii că a avea responsabilitatea de avea un prim-ministru liberal, un prim-ministru care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcţii, a făcut parte din Guvernul României, care cunoaşte ce înseamnă jaloanele din PNRR şi deficitul bugetar, vă asigur că toate aceste lucruri ar trebui să primeze. Şi cred că mâine, în cadrul şedinţei pe care o vom avea, important este să rămânem o echipă unită", a afirmat Veştea.

Adrian Veştea a mai spus că ştia de patru zile că va fi desemnat, dar a precizat că nu a dorit să vorbească despre acest lucru întrucât "a fost o discuţie prealabilă, în care preşedintele a venit cu această propunere.