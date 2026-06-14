Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a sunat duminică pe Donald Trump, cu ocazia aniversării liderului american, iar cei doi au discutat despre războiul din Ucraina şi vor face acelaşi lucru la summitul G7 din Franţa de săptămâna viitoare, potrivit liderului de la Kiev.

Zelenski l-a sunat pe Trump de ziua lui. Vor discuta despre planurile de pace la summitul G7 - Sursa: Captură foto

Zelenski a precizat pe X că a "discutat despre măsurile care ar putea contribui la instaurarea păcii chiar acum".

"L-am informat pe preşedinte despre ultimele evoluţii de pe câmpul de luptă şi despre consolidarea poziţiilor noastre. Am convenit să aprofundăm aceste discuţii în cadrul întâlnirii noastre de la summitul G7", a adăugat Zelenski.

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Mai devreme, consilierul Preşedinţiei ucrainene Dmitro Lîtvin, declarase presei că a fost o "conversaţie destul de bogată", care a durat între 30 şi 35 de minute.

Şi Kremlinul a anunţat că Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump pentru a-l felicita, ocazie cu care au vorbit despre Ucraina şi Iran şi au convenit ca emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner să vină în curând la Moscova.

În ultimele luni, mai multe runde de negocieri pentru găsirea unei soluţii la războiul din Ucraina, sub egida Statelor Unite, nu au reuşit să apropie Kievul şi Moscova de un acord, procesul împotmolindu-se tot mai mult pe măsură ce atenţia Washingtonului se îndrepta spre Iran.

Preşedintele ucrainean s-a întâlnit pe 8 iunie cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, subliniind importanţa „redării unui impuls diplomaţiei”.

Volodimir Zelenski va participa marţi la o reuniune de lucru cu liderii G7, care se vor întâlni la Evian, în prezenţa preşedintelui american.