USR nu îl susține pe Adrian Veștea. Reacţia premierului desemnat

USR a decis, duminică seară, în unanimitate, să nu susțină Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Liderii partidului spun că vor rămâne "consecvenți" deciziei de a nu mai guverna alături de PSD și susțin că "un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid". Formațiunea a anunțat că va convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea.

USR nu îl susține pe Adrian Veștea: "Vom rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai face guvern cu PSD" - Sursa: Hepta

"USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veştea şi de faptul că nu am fost anunţaţi de această decizie înainte. Le datorăm claritate votanţilor noştri. Vom rămâne consecvenţi cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD. Un guvern care livrează rezultate pentru cetăţeni nu se poate naşte din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranţele şi încrederea alegătorilor noştri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privinţa Guvernului Veştea", se arată în Rezoluţia Biroului Naţional al USR, adoptată în unanimitate duminică, 14 iunie 2026.

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Potrivit documentului citat, membrii USR constată "cu amărăciune" că, în urma crizei politice provocate de PSD şi AUR, "tocmai forţele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democraţie şi reformă sunt cele dinamitate şi excluse din guvernarea ţării".

USR: "Vom rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD"

"Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflaţie-record şi creşterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist şi o înrăutăţire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forţa noastră la aşa ceva", se arată în Rezoluţia USR.

Totodată, USR consideră "absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist şi pro-democraţie care să reprezinte cetăţenii cu opţiuni reformiste şi pentru o societate corectă şi deschisă".

"Acel pol se va opune atât extremismului, cât şi unui stat corupt, azi şi în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să menţină direcţia reformistă şi a democraţiei şi care să livreze rezultate aşa cum au făcut-o miniştrii USR în ultimul an", se mai arată în documentul citat.

Reacţia premierului desemnat, Adrian Veştea

Premierul desemnat Adrian Veştea a afirmat că este hotărât să meargă până la capăt cu guvernul pe care doreşte să îl formeze şi a precizat că are convingerea că va exista un guvern până la finalul săptămânii viitoare. Veştea a adăugat că lumea s-a săturat de perioada de interimat de 40 de zile a Guvernului.

"Cred că suntem obligaţi, până la urmă, mai ales în astfel de momente, momente grele, ca un om politic să fie în măsură să răspundă acestor solicitări, să nu fie un laş. Iar eu mi-am asumat acest lucru, indiferent de tot felul de presupuneri, de consecinţe. Eu sunt hotărât să merg până la capăt. Sunt hotărât şi am toată convingerea că va exista un guvern până la finalul acestei săptămâni, iar în felul acesta cred că cu toţii vom trece într-o nouă etapă. Ne-am săturat de această perioadă de interimat de 40 de zile. Vedem cu toţii ce înseamnă din punct de vedere al costurilor economice pe care le avem şi este obligaţia noastră, a celor care facem politică şi care avem curajul să ne asumăm responsabilitatea în astfel de momente grele, să scoatem ţara din situaţia în care este", a afirmat Adrian Veştea, duminică, la Antena 3 CNN.

El a menţionat că îşi propune să realizeze un guvern cât mai repede.

"Îmi propun cât de repede şi nu cred că este necesar să stăm în dezbateri, în tensiuni, în tot felul de modalităţi de a emoţiona pe unii sau pe alţii. Cred că este necesar să fim pragmatici, lucru care, de altfel, mă şi caracterizează. Nu pierd timpul şi îmi doresc de fiecare dată să folosesc eficient fiecare perioadă a zilei şi a vieţii mele", a mai precizat premierul desemnat.