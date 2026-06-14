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Video Moarte tragică. Mamă ucisă de propriul fiu sub privirile vecinilor. Tânărul ar fi consumator de droguri

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Denisa Dicu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.06.2026, 19:58 | Modificat la 14.06.2026, 20:11

Un tânăr, de 25 de ani, din Drobeta Turnu Severin şi-a ucis mama în plină stradă. Şi el ar fi consumator de droguri. 

Individul și-ar mai fi agresat mama în trecut și, mai mult decât atât, ar fi cunoscut ca fiind consumator de droguri. Momentan, mobilul crimei nu a fost încă stabilit de anchetatori, însă, după finalizarea audierilor, aceștia vor întregi tabloul tragediei.

Cert este că băiatul de 25 de ani și-ar fi înjunghiat mama în zona gâtului. Totul s-ar fi întâmplat pe stradă, sub privirile vecinilor. Victima, o femeie de aproximativ 50 de ani, ar fi revenit de puțin timp în țară, după ce ar fi muncit în străinătate.

După crimă, individul ar fi încercat să fugă, însă a fost prins la timp de polițiștii chemați la fața locului. Acesta a fost luat deja în custodia anchetatorilor, care au deschis un dosar penal de omor.

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Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de detenție. 

Denisa Dicu
Denisa Dicu
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