Falimentul Euroins, care a dus la scumpirea poliţelor RCA pentru milioane de români, a fost rezultatul delapidării companiei de asigurări. Parchetul General a percheziţionat astăzi zece foşti manageri Euroins, bănuiţi că au sifonat 330 de milioane de euro către companii căpuşă. În tot acest timp, compania bulgară minţea statul român că nu are bani, iar aproape 6.000 de clienţi s-au ales cu dosarele de pagubă respinse fără motiv. Ancheta procurorilor arată şi că Euroins încearcă acum să revină pe piaţa românească de asigurări prin intermediul a trei firme noi.

14 percheziţii au făcut astăzi procurorii Parchetului General la Bucureşti şi Târgu Mureş.

Ei susţin că peste 330 de milioane de euro ar fi fost scoşi din conturile firmei de asigurări între 2017 şi 2023. Banii ar fi ajuns la societăţi din Bulgaria controlate de aceeaşi companie. În plus, asigurătorul a respins neîntemeiat peste 5.800 de dosare de reparaţii, în valoare de aproape 12 milioane de euro. În tot acest timp, Euroins continua să încheie poliţe şi să încaseze bani de la şoferii care plăteau asigurări.

La doi ani după faliment, în instanţe sunt cereri de despăgubiri în valoare de peste 600 de milioane de lei. Irina, care şi-a pierdut tatăl într-un accident rutier, în 2022, are de primit 100.000 de lei.

"Aşteptăm despăgubirile de un an şi jumătate din partea societăţii de asigurări. Suntem foarte nemulţumiţi pentru că statul nu ne apără, Nu ştim concret când ne vom primi drepturile", a afirmat Irina, păgubită Euroins.

"Au fost zeci de dosare pe care le-am administrat împotriva Euroins. Atitudinea acestei societăţi a fost în sensul de a nu plăti de la început, sub nicio formă. Practic statul român plăteşte oalele sparte ale acestui asigurător care nu şi-a făcut treaba", a spus Cătălin Crăciunescu, avocat.

Ancheta Parchetului General arată că firma din Bulgaria încearcă să revină în ţara noastră prin trei companii. Una dintre ele este asociată cu Euroins.

"Cele trei firme sunt vizate de ancheta penală, iar procurorii au făcut percheziţii şi la sediile lor. Una dintre ele îşi desfăşoară activitatea în acest bloc din centrul Capitalei. Patron este un bulgar din Burgas", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

Deocamdată, companiile nu au licenţă pentru poliţe RCA.

"Euroins direct nu poate să distribuie produse RCA în România. Că ar fi avut intenţii, posibil. Oficial, în momentul de faţă, nu există nimic notificat", a declarat Cristinel Mititelu, vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Procurorii îi vor chema la audieri zilele următoare pe cei 10 foşti manageri bănuiţi de delapidare. Grupul bulgar Eurohold, deţinătorul Euroins, contestă ridicarea licenţei care a dus la falimentul societăţii şi acuză o operaţiune de intimidare din partea statului român.

