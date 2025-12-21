Antena Meniu Search
Şi, fie masa cu sarmale, cârnaţi sau cu peşte, nu poate fi completă fără dulciuri. Iar lista e, poate, mai lungă decât cea pentru meniul de preparate tradiţionale. De la la cornuleţe cu gem, prăjituri cu ciocolată şi până la clasicul cozonac cu multă nucă, toate ne fac să mai rămânem câteva minute bune la masă. Şi se întâmplă asta mai ales atunci când toate aceste bunătăţi dulci sunt făcute în casă şi ne aduc inevitabil aminte tuturor de copilărie.

21.12.2025

Pentru Oana Păunescu, caietul cu reţete este mai mult decât o moştenire. E legătura cu bunica ei şi Asul din mânecă atunci când vine vorba de cele mai bune deserturi. Noi am găsit-o în bucătărie, unde se pregăteşte deja de Crăciun. Prăjitură cu nucă din belşug şi gem e preferata familiei. Momentan, pentru că încă se ţine post, răsfăţul vine zilele acestea din dulciuri simple. Cornuleţe cu gem şi checurile cu cacao sunt vedete - mai gustoase şi mai ieftine decât cele din comerţ.



În mod normal, aceste cornulețe în cofetării costă 50 de lei pentru 500 de grame, însă preparate acasă, costul este redus la jumătate, fiind o variantă avantajoasă. "Sunt făcute de noi, sunt făcute cu suflet, cu drag. În comerț eu cred că un chec îl găsim undeva la un 35-45 de lei dacă e mai artizanal, în casă eu cred că îl putem face cu doar 15 lei. Dulciurile făcute în casă sunt tradiție", a declarat Oana Păunescu, gospodină.

Printre cele mai iubite dulciuri făcute în casă în perioada sărbătorilor se numără cozonacul, fursecurile, dar şi prăjiturile cu umpluturi de vanilie, ciocolată sau lămâie. Toate sunt pe mesele românilor şi ajung, de cele mai multe ori, şi pe mesele celor cu care sărbătorim Crăciunul.

