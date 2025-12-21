Antena Meniu Search
Video Oraşul Faptelor Bune s-a încheiat. Şapte zile de transmisii non-stop şi peste un milion de euro din donaţii

Orașul Faptelor Bune s-a încheiat, aseară, la Oradea. După șapte zile de transmisii non-stop din casa de sticlă din Piața Unirii, cei opt DJ ai Radio ZU și-au luat rămas bun de la orădeni. Nu fără să anunţe suma strânsă în urma donaţiilor - peste 1 milion de euro.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 08:32

Poveşti emoţionante ale unor familii greu încercate care, printr-o mobilizare uriaşă, au primit speranţă înainte de sărbători au fost prezentate toată săptămâna.

După o săptămână în care au răspândit binele 24 de ore din 24, DJ-ii de la ZU au ieșit din casa de sticlă și au urcat pe scenă, în aplauzele miilor de oameni adunați în Piața Unirii din Oradea.

Peste un milion de euro s-au strâns la maratonul faptelor bune pentru cazuri sociale. 

Ultimul caz prezentat a fost cel al lui Ștefănuț, un băiețel care are nevoie de o operație complexă. Intervenția, posibilă doar într-o clinică din Abu Dhabi, i-ar putea schimba viața, dar costă peste 110 mii de euro. O sumă greu de strâns pentru o familie, dar esențială pentru ca Ștefan să poată merge, să se joace și să aibă o copilărie normală.

Au fost șapte zile pline de emoții și de gesturi care au schimbat destine. Zeci de familii au primit speranță, iar mii de români au ales să se implice.

Pe scena din Orașul Faptelor Bune au urcat, seară de seară, 22 de artiști, iar ajutorul oferit merge mai departe către cei care au acum nevoie.

orasul faptelor bune oradea donatii
