Video Fostul primar al Iaşiului, condamnat pentru viol, se dădea drept fotograf. Cum își atrăgea victimele

Fostul primar al Iaşiului, primul de după Revoluţie, condamnat la închisoare pentru viol şi dat în urmărire internaţională, a fost prins în Italia. Ionel Onofraş era de două săptămâni pe lista Most Wanted - a fugit imediat după verdictul judecătorilor. Fostul edil are de ispăşit 20 de ani în spatele gratiilor. Anchetatorii spun că se dădea drept fotograf și le invita pe tinere să fie modele, în locuința sa, unde avea amenajat un studio foto. Acolo ar fi avut loc şi agresiunile sexuale. 

de Bogdan Dinu

la 01.05.2026 , 17:07

Bărbatul a fost prins de autoritățile italiene, urmează să fie extrădat în România. 

Știm că a fost condamnat definitiv în țara noastră la 19 ani de închisoare și 4 luni pentru viol și agresiune sexuală.

Fostul primar a fugit în Italia imediat după ce a fost condamnat în țara noastră. Infracțiunile vizau mai multe fete minore, pe care le-ar fi atras sub pretextul unor ședințe foto.

Urmărim ce vor decide magistrații și când va fi extrădat fostul primar al Iașiului și când va ajunge în țara noastră pentru a-și ispăși pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare cu executare.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
