Fostul primar al Iaşiului, primul de după Revoluţie, condamnat la închisoare pentru viol şi dat în urmărire internaţională, a fost prins în Italia. Ionel Onofraş era de două săptămâni pe lista Most Wanted - a fugit imediat după verdictul judecătorilor. Fostul edil are de ispăşit 20 de ani în spatele gratiilor. Anchetatorii spun că se dădea drept fotograf și le invita pe tinere să fie modele, în locuința sa, unde avea amenajat un studio foto. Acolo ar fi avut loc şi agresiunile sexuale.

Bărbatul a fost prins de autoritățile italiene, urmează să fie extrădat în România.

Știm că a fost condamnat definitiv în țara noastră la 19 ani de închisoare și 4 luni pentru viol și agresiune sexuală.

Fostul primar a fugit în Italia imediat după ce a fost condamnat în țara noastră. Infracțiunile vizau mai multe fete minore, pe care le-ar fi atras sub pretextul unor ședințe foto.

Urmărim ce vor decide magistrații și când va fi extrădat fostul primar al Iașiului și când va ajunge în țara noastră pentru a-și ispăși pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare cu executare.

