Frații Micula, bănuiţi de fraudă în dosarul celor 400 de milioane de euro primite de la stat în 2019

Frații Micula sunt vizați de o anchetă de amploare sub coordonarea Parchetului General, în cadrul operațiunii "JUPITER 4", au declarat surse judiciare pentru Observator. Aceștia sunt bănuiţi că ar fi transferat ilegal active și fonduri din grupul European Food and Drinks către alte societăți comerciale, aflate în sfera de control a unor persoane apropiate, pentru a evita recuperarea unui ajutor de stat declarat ilegal. Este vorba despre un prejudiciu uriaș, de aproximativ 400 de milioane de euro, sumă pe care statul român trebuie să o recupereze conform unor decizii definitive emise de Comisia Europeană, Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Şase dintre cele 78 de percheziţii derulate, luni, în cadrul Operaţiunii JUPITER, au loc în judeţul Bihor, fiind vizaţi, potrivit unor surse judiciare, fraţii Micula, dar şi firme apropiate. Anchetatorii suspectează că ar fi transferat ilicit active semnificative către societăţi comerciale aflate în sfera de control, pentru a împiedica statul să recupereze ajutor de stat acordat ilegal. Statul român trebuia să recupereze peste 400 de milioane de euro ca ajutor de stat declarat ilegal de instanțele europene. Deciziile sunt pronunțate de Comisia Europeană, Tribunalul Uniunii Europene şi Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Concret, frații Micula sunt bănuiţi că au transferat bani din firmele lor la firme aparținând altor persoane ca să șteargă urma banilor.

"În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 6 percheziţii domiciliare, în judeţul Bihor, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare", a anunţat Parchetul General.

Procurorii precizează că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Articolul continuă după reclamă

"Mecanismul infracţional ar fi fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate de o instanţă de judecată de la nivel comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 - 2019 (aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferenţa fiind reprezentată de dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal", a mai transmis Parchetul General.

Cine sunt fraţii Micula şi istoria dosarului privind plata a 400 de milioane de euro

Ioan şi Viorel Micula, originari din judeţul Bihor, au fondat în anii ’90 grupul de firme European Drinks & Food Group. În paralel, au fost implicaţi şi în activităţi imobiliare, turism, dezvoltări de terenuri etc. Au beneficiat de facilităţi fiscale pentru investiţii în zone defavorizate din România, în special în judeţul Bihor, însă după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 nu le-a mai acordat pentru că erau considerate ajutor de stat.

În 2013, au câștigat un proces la ICSID (Tribunalul Arbitral de la Washington), care a acordat despăgubiri de 84,5 milioane de euro, considerând că România le-a încălcat drepturile, retrăgând facilitățile fiscale pentru zone defavorizate după aderarea la UE. Cu dobânzi și penalități, suma a crescut treptat la 178 milioane euro, apoi la 395 milioane euro.

În 2015, Comisia Europeană a considerat că plata acestor despăgubiri reprezintă ajutor de stat ilegal și a interzis acordarea lor. În iunie 2019, frații Micula au obținut anularea deciziei Comisiei Europene la Tribunalul Uniunii Europene (TUE), care a decis că România era, de fapt, obligată să plătească.

În decembrie 2019, guvernul a plătit aproape 400 de milioane de euro, după ce frații Micula au pus poprire pe conturile Romatsa, Nuclearelectrica și Conpet.

În ianuarie 2022, CJUE a anulat decizia Tribunalului UE, susținând poziția Comisiei Europene și a retrimis dosarul la rejudecare.

În octombrie 2024, Tribunalul UE a respins pretențiile fraților Micula, reafirmând că plata despăgubirilor constituie ajutor de stat ilegal. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la CJUE.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰