Sunt 36 de ani de întrebări fără răspuns, de comemorări şi mai ales de libertate. Numai în Capitală, pe 22 decembrie 1989, sute de oameni au fost ucişi sau răniţi, iar Justiţia din ţara noastră încă se chinuie şi acum să găsească vinovaţii.

Astăzi vor avea loc mai multe ceremonii în Capitală. De la ora 09:00, în Piaţa Revoluţiei, va avea loc o ceremonie la Monumentul Renaşterii, de la ora 10:00, în Capitală, va avea loc o ceremonie la Sala Radio, mai apoi, de la ora 11:00 şi 11:30, la sediul TVR vor avea loc două ceremonii în faţa sediului, la troiţa din faţa TVR şi la troiţa paraşutiştilor din curtea TVR, iar mai apoi, de la ora 12:30, va avea loc o ceremonie la Palatul Telefoanelor, pe Calea Victoriei.

În urmă cu 36 de ani, în actuala Piaţă a Revoluţiei, era Piaţa Palatului, iar toată zona era ocupată cu mii de protestatari. În jurul prânzului, Nicolae şi Elena Ceauşescu au fugit cu un elicopter şi acesta a fost momentul care a simbolizat căderea comunismului din România. Acum, în Piaţa Revoluţiei, este foarte multă linişte. Dar toată această linişte a fost plătită cu viaţa a sute de tineri care au ieşit în stradă şi care s-au sacrificat pentru viitorul generaţiilor următoare.

