Atac fără precedent al hackerilor în România: infractorii cibernetici au preluat controlul asupra frigiderelor din şase supermarketuri care ar aparţine aceluiaşi lanţ.

Surse din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică au confirmat faptul că în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00, aparatele frigorifice din 6 magazine ale aceluiaşi lanţ au avut probleme. Mai exact, au avut o temperatură mai ridicată faţă de cea normală.

Incidentul este similar cu atacul cibernetic masiv observat şi în alte state din Europa

Abia dimineaţă angajaţii au observat aceste probleme şi au raportat problema la DNSC ca un posibil atac cibernetic. Specialiştii au recomandat updatarea echipamentelor software şi, din fericire, acest atac nu a afectat şi alte infrastructuri IT.

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Potrivit surselor Observator, incidentul este similar cu atacul cibernetic masiv observat şi în alte state din Europa. Magazine din Franţa, Belgia şi Suedia au fost afectate.