La o lună de la implementare, transportatorii raportează probleme majore cu aplicaţia TollRo.

Sunt probleme de conectare cu încărcarea portofelului electronic, cu GPS-ul, de asemenea, sunt hărţi de unde lipsesc drumuri care există.

Drumuri lipsă de pe hartă și probleme la plată

Însă, spun reprezentanții companiei de drumuri, există metode prin care șoferii pot demonstra buna credință, faptul că plătesc, capturi de ecran cu dovada plății, în care să se vadă foarte clar data și ora, de asemenea, să păstrație toate mesajele și toate mail-urile care arată aceste erori din partea aplicației, pentru că, spun reprezentanții CNAIR, ei anunță toate aceste perioade în care sistemul nu funcționează și atunci, în cazul în care primiți o amendă nedreaptă, nejustificată, atunci puteți contesta procesul verbal în instanță și veniți cu aceste capturi de ecran, dar și cu istoricul avarilor în ceea ce privește această aplicație.

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Până acum, transportatorii nu au anunțat amezi, nu au primit aceste amezi, dar spun reprezentanții CNAIR că deocamdată se fac calcule și că această procedură durează.

Aplicația TollRow a fost inaugurată la data de 1 octombrie, de atunci toți transportatorii care au vehicule cu masa peste 3,5 tone plătesc în funcție de distanțele pe care le parcurg și de drumurile pe care le folosesc, în timp ce șoferii care au vehicule mici vor plăti rovineta în funcție de cât de vechi sunt autoturismele lor.