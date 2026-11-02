Imagini cu incendiul de la restaurantul Daimon din Capitală. 12 autospeciale, trimise să stingă flăcările

Intervenție amplă a pompierilor după ce un incendiu a izbucnit la un restaurant aflat în apropierea Sălii Polivalente din Capitală.

Pompierii intervin, luni dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un salon de evenimente din Bucureşti. La faţa locului s-au deplasat 12 maşini de stingere cu apă şi spumă, precum şi echipaje de descarcerare, salvare la înălţime şi SMURD. Echipele de intervenţie nu au identificat victime.

”La incendiul de pe Calea Piscului este vorba despre un complex cu 8 corpuri de clădiri. În momentul de faţă incendiul este localizat la nivelul a 5 dintre acestea, pe o suprafaţă aproximativă de 1000 m²”, transmite ISU.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov au anunţat, luni, că pompierii au fost sesizaţi în legătură cu producerea unui incendiu la un salon de evenimente de pe Calea Piscului din Sectorul 4 al Capitalei.

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"La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu posibilităţi de propagare. Intervenim cu 12 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi două echipaje SMURD", au afirmat pompierii.

Ei au precizat că este vorba de mai multe saloane alipite şi că nu au fost identificate victime.

Intervenţia pompierilor este în desfăşurare.