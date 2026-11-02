Atac masiv asupra frigiderelor Mega Image din Europa. Au fost ţintite magazine din 6 ţări

Retailerul olandez Ahold Delhaize, din care face parte şi lanţul Mega Image, a anunţat luni că "un incident IT" a afectat frigiderele şi congelatoarele din zeci de magazine din Belgia şi Luxemburg, a anunţat purtătorul de cuvânt Sarah De Meester, transmite Reuters.

Lanţul de supermarketuri a descoperit că a crescut temperatura în sistemele de răcire şi acum investighează incidentul, a declarat Sarah De Meester. Luna trecută, compania a raportat poliţiei olandeze un incident cibernetic. Incidente similar s-au raportat şi în Suedia, Irlanda şi Estonia.

Au fost atacate inclusiv baze americane

Presa belgiană anunța luni că zeci de magazine au fost afectate de un atac cibernetic în urma căruia temperatura în frigidere a ajuns până la 70 grade Celsius, astfel încât au trebuit să fie aruncate alimente în valoare de 100.000 euro. Aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize, 15 magazine Carrefour și cinci unități Spar sunt afectate până acum. De asemenea, grupul de măcelării De Laet en Van Haver a informat că frigiderele funcționează defectuos.

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"Am identificat un incident IT care afectează frigiderele din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține operaționale unitățile noastre", a declarat un purtător de cuvânt al Delhaize pentru Euronews. Evenimentele au avut loc între duminică noaptea și luni dimineața, provocând creșterea bruscă a temperaturii în frigidere. Noaptea trecută s-au semnalat probleme și la unele magazine ale lanțului suedez de supermarketuri ICA. Atacuri similare au avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni în Franța.

La începutul lunii octombrie, hackerii au atacat sistemele frigiderelor şi congelatoarelor unor magazine din Franţa, iar Stephan Moelans, directorul companiei, a declarat că de la acel incident s-au luat măsuri pentru "protecţia clienţilor în faţa unor asemenea vulnerabilităţi", potrivit BBC.

Conform Reuters, care citează surse apropiate Pentagonului, un atac similar s-a petrecut inclusiv în unele bazele militare americane. Soldaţii americanii au fost nevoţi să arunce peştele proaspăt primit, precum şi alte alimente perisabile.

În România, în luna ianuarie 2025, Ahold Delhaize a finalizat achiziţia retailerului român de produse alimentare Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa pentru o sumă de aproximativ 1,3 miliarde euro. Ahold Delhaize opera în România aproape 1.000 de magazine sub brandul Mega Image, iar Profi, important retailer de produse alimentare tradiţionale din România, avea aproximativ 1.700 de supermarketuri şi magazine de proximitate.