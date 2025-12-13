Ne apropiem de finalul de anului, perioada în care tragem linie și privim înapoi la ce am realizat în utlimele 12 luni. Lăsăm deoparte răutățile și chiar concurența și privim înainte, la planurile de viitor. La Cluj-Napoca a avut loc aseară o gală de Crăciun, în care toți cei implicați în domeniul decorațiunilor și industriilor creative, concurenți sau prieteni, și-au dat mâna, au socializat și au făcut fapte bune.

Pe muzica de Crăciun cântată live la saxofon, așa au fost întâmpinați aseară invitații de la ediția de sărbători Art Design Day, eveniment care a adus împreună la final de an arhitecți, desingeri, producători și furnizori din industriile creative din Cluj.

"E un cadru mai non formal în care schimbul de idei aduce efecte benefice pentru că poți să pleci şi tu ca om care ai venit din administrație cu idei mai bune și nu te rupi de realitatea cotidiană.", a explicat Claudiu Salanta, arhitectul judeţului Cluj.

S-au schimbat idei, s-au depănat amintiri de peste an, unul deloc ușor în acest domeniu și, cel mai important, s-a vorbit despre calitate.

"Cred că e esențial în general și nu doar la final de an, ca arhitecții să-și exerseze și să-și continue dialogul nu numai cu clienții lor, ci și cu alții. Arhitectura se vorbește, nu numai se desenează și se construiește și în modul acesta, prin socializare, se pot schimba și experiențe și bune și rele și se pot discuta pașii spre calitate.", a spus arhitectul Eugen Pănescu.

Pe lângă cadrul festiv, evenimentul a avut și o parte caritabilă, prin care un centru de zi din oraș a primit sprijin financiar.

"Se va desfășura o tombolă în care vom aduna prin generozitatea invitaților noștri daruri pentru centrul de zi, un sprijin financiar, bineînțeles, acum în prag de sărbători pentru că este clar nevoie. Este singurul centru de zi din Cluj Napoca și am hotărât să-l susținem cât se poate de mult pe orice eveniment pe care noi îl desfășurăm.", a explicat Ionela Hederfai, organizator.

"E important să se întâlnească nu numai la final de an, dar acum la final de an e foarte important pentru că sunt tot felul de gale caritabile, pentru a ajuta familiile nevoiașe, copiii nevoiași, care chiar au nevoie de ajutorul nostru.", a spus Maria Mărginean, partener în organizare.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența consulilor onorifici ai Irlandei și Franței, care au recunoscut că și clădirile din orașele României încep să își arate valoarea arhitecturală.

"Sunt multe clădiri minunate aici, în acest oraș, și avem nevoie de mai multe ca acestea.", a spus SP O' Mahony, consulul onorific al Irlandei la Cluj.

Reporter: Are România arhitecți și designeri buni?

Consulul: Absolut! Am cunoscut mulți, am avut și proiectele mele și am lucrat cu un arhitect fantastic. Este specializat în renovarea de clădiri foarte vechi. Este din Sighișoara și a renovat multe clădiri în Sighișoara.

"Când investești într-un spațiu, de exemplu, rezidențial, întotdeauna este interesant să dedici un mic spațiu pentru astfel de galerii de artă sau mici evenimente culturale, pentru că intrăm într-o societate în care avem nevoie să reconstruim relațiile interumane. Ne-am virtualizat și pentru a compensa această virtualizare este o nevoie clară a populației de a se regăsi între ei.", a adăugat Pascal Fesneau, consulul onorific al Franţei la Cluj.

Cu toții se vor vedea în aceeași formulă și în luna mai, la cel mai mare eveniment din Transilvania dedicat desingului interior.

