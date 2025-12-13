Antena Meniu Search
Doi tineri mascaţi, prinși la furat de telefoane dintr-un easybox din Bacău. Comandaseră produsele online

Doi tineri, de 17 și 20 de ani, au fost prinși în flagrant de polițiști, în toiul nopții, în timp ce încercau să fure telefoane mobile dintr-un easybox din Bacău. Aceștia ar fi comandat produsele de pe mai multe site-uri, fără intenția de a le plăti, însă planul le-a fost dejucat de intervenția rapidă a oamenilor legii.

la 13.12.2025 , 14:56
În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, aceștia au fost surprinși când încercau să fure dintr-un easybox telefoanele pe care le-au comandat de pe diferite site-uri, fără să le plătească.

Poliţiştii din cadrul Poliției municipiului Bacău Secția 1 Poliție au stabilit identitatea celor doi tineri care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Tinerii au fost prinși, imobilizați şi conduși la sediul Poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

Ulterior, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Arestul I.P.J Bacău.

