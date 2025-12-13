Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Două cutremure în România, la interval de câteva ore. Un seism s-a înregistrat într-o zonă atipică

Două cutremure slabe au fost înregistrate sâmbătă în România, la interval de câteva ore, în zone diferite ale țării. Unul dintre seisme s-a produs într-o zonă mai puțin obișnuită pentru astfel de fenomene, în Transilvania, iar celălalt în binecunoscuta zonă seismică Vrancea, potrivit datelor oficiale.

de Redactia Observator

la 13.12.2025 , 15:09
Două seisme în România, sâmbătă. Ce magnitudine au avut și unde s-au produs Două cutremure în România, la interval de câteva ore. Un seism s-a înregistrat într-o zonă atipică - Shutterstock | Ilustraţie

Două cutremure în România au fost înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului la interval de câteva ore, ambele fiind seisme slabe.

Primul seism s-a produs în Transilvania, zona Sibiu, la ora 9.41.51, cu magnitudinea 2.4. Seismul a avut loc la adâncimea de doar 5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 25 km vest de Sibiu, 37 km sud-est de Alba Iulia, 59 km sud-vest de Mediaș, 72 km est de Hunedoara și Deva, 86 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, 87 km sud de Turda și 91 km nord-est de Târgu Jiu.

Articolul continuă după reclamă

Al doilea seism s-a produs în zona seismică Vrancea la ora 12.09.30. A avut magnitudinea 2.8 și s-a produs la adâncimea de 106.9 km.

Cutremurul din Vrancea s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km sud-vest de Focșani, 46 km nord de Buzău, 82 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 89 km nord-est de Ploiești și 90 km est de Brașov.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cutremur seism vrancea transilvania magnitudine
Înapoi la Homepage
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Două cutremure în România, la interval de câteva ore. Un seism s-a înregistrat într-o zonă atipică