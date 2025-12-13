Două cutremure slabe au fost înregistrate sâmbătă în România, la interval de câteva ore, în zone diferite ale țării. Unul dintre seisme s-a produs într-o zonă mai puțin obișnuită pentru astfel de fenomene, în Transilvania, iar celălalt în binecunoscuta zonă seismică Vrancea, potrivit datelor oficiale.

Două cutremure în România, la interval de câteva ore. Un seism s-a înregistrat într-o zonă atipică - Shutterstock | Ilustraţie

Două cutremure în România au fost înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului la interval de câteva ore, ambele fiind seisme slabe.

Primul seism s-a produs în Transilvania, zona Sibiu, la ora 9.41.51, cu magnitudinea 2.4. Seismul a avut loc la adâncimea de doar 5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 25 km vest de Sibiu, 37 km sud-est de Alba Iulia, 59 km sud-vest de Mediaș, 72 km est de Hunedoara și Deva, 86 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, 87 km sud de Turda și 91 km nord-est de Târgu Jiu.

Articolul continuă după reclamă

Al doilea seism s-a produs în zona seismică Vrancea la ora 12.09.30. A avut magnitudinea 2.8 și s-a produs la adâncimea de 106.9 km.

Cutremurul din Vrancea s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km sud-vest de Focșani, 46 km nord de Buzău, 82 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 89 km nord-est de Ploiești și 90 km est de Brașov.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰