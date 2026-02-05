N-avem forţă de muncă, dar cerem experienţă încă de pe băncile şcolii. Pe de altă parte, tinerii se plâng şi ei că nu-şi găsesc de lucru, dar cer salarii şi privilegii de director. Este un cerc vicios care arată o ruptură clară între sistemul de educaţie şi piaţa muncii. Peste 650.000 de tineri din România nici nu învață, nici nu muncesc - arată datele Eurostat. Un procent care ne plasează, încă o dată, în topurile ruşinii ale Europei

Graţiela are 24 de ani şi îşi caută un loc de muncă de aproape jumătate de an.

"Am avut peste 300 de aplicări, am trecut de maxim 10 interviuri. De multe ori nu primesc nici măcar un răspuns. În momentul de față este foarte dezamăgitor ce se întâmplă și este foarte greu să-ţi păstrezi o atitudine pozitivă", a povestit Graţiela.

Ca ea sunt mulţi alţii: unul din cinci tineri nici nu studiază, nici nu munceşte.

Rata şomajului a crescut în ultimii cinci ani, mai ales în mediul rural. Nici în oraşe nu e simplu să te angajezi.

Reporter: De când au început căutările?

Tânăr: De anul trecut, dar nu am găsit că ne trebuie bacul. Mi-au cerut bacul și când întrebasem... gen pentru ce, zisese că așa e legea mai nou. Şi rămăsesem aşa, mamă nu mai găsesc loc de muncă. Iar cei care mai angajează așa sunt fast-food-urile.

"Eu și acum mă chinui să-mi caut de muncă. (n.r. Am absolvit) Liceul, 12 clase", a adăugat o altă persoană.

Motivele pentru care tinerii refuză joburile

Dacă nu sunt refuzaţi de companii, mulţi tineri refuză chiar ei ofertele angajatorilor, fie pentru că salariile sunt prea mici, fie pentru că nu sunt susţinuţi cu programe de formare. Cei care nu au ajutor financiar de la părinţi, preferă să caute un trai mai bun în străinătate.

"Şi așteptări foarte mari și salariale și de condiții de muncă. Ceea ce nu se poate. Tinerii de 18-25 de ani sunt practic copiii unei generații din anii 70-80 care a trăit cu foarte multe lipsuri. Iar acum fac pentru copiii lor mai mult decât ar trebui", a transmis un angajator.

Specialiștii avertizează că acest fenomen are consecințe serioase pe termen lung.

România, printre țările cu cel mai mare șomaj în rândul tinerilor din UE

"Acest record arată ruptura dintre educație și piața muncii. Conectarea muncii cu practica reală, cu sistemul de învățământ. Programe de ucenicie plătite, asumate de angajatori și consiliere timpurie încă din timpul gimnaziului", a declarat un specialist în resurse umane.

Faţă de media Uniunii europene de 11%, România are peste 20% de tineri în şomaj. Puţin mai bine decât noi stau italienii, lituanienii şi grecii. La polul opus, sunt Ţările de Jos, unde sub 5% dintre tineri nu au un loc de muncă.

