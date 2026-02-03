Bătaie ca-n vestul sălbatic în faţa unui club din Complexul Studenţesc din Timişoara. Un tânăr de 19 ani a fost atacat în plină stradă și bătut cu sălbăticie de un grup de indivizi, printre care câţiva fotbalişti, dar şi fostul iubit al actualei sale partenere. Loviturile au curs fără oprire până când băiatul s-a prăbuşit ca secerat la pământ. Doi dintre agresori, în vârstă de 22 de ani, au fost deja reținuți.

Complexul Studențesc din Timișoara, puțin după ora 4 dimineața. Camerele de supraveghere din zona clubului surprind scenele șocante de după atac. Pe imagini se observă cum unul dintre agresori apare cu un par în mână, rupt dintr-un copac ornamental, pe care l-a folosit ca armă în bătaie.

La doar câteva minute după, suspecții se întorc la locul agresiunii zâmbind. În tot acest timp, însă, victima ajunge de pe asfalt, direct pe patul de spital.

Tânărul de 19 ani a fost înconjurat de mai mulţi indivizi, care l-au lovit cu pumnii şi picioarele, l-au alergat zeci de metri şi au folosit, inclusiv, un spray lacrimogen şi o bâtă de lemn ca să îl pună la pământ.

Tânărul bătut era împreună cu iubita lui la aniversarea unui amic. Acolo, însă, s-a întâlnit și cu fostul partener al fetei. La început, totul a părut o discuție calmă, dar în câteva clipe întâlnirea dintre cei doi s-a transformat într-o răfuială ca-n vestul sălbatic.

"Stăteam cu faţa la el şi mă trezesc din partea stângă cu un croşeu. Mă uit la băiat, încă un croșeu, încă unul. Am picat, apoi au sărit toţi pe mine. Am primit lovituri în zona capului, cel mai mult, în zona corpului cu picioare, coaste, spate, piept, unde s-a putut da. După aceea am fost fugărit, până la un moment dat, când m-au prins", povesteşte victima.

În încercarea disperată de a-l salva pe tânăr din mâinile atacatorilor, fratele iubitei sale, un adolescent de doar 16 ani, a intervenit. A plătit scump însă pentru că a fost şi el rănit grav.

Printre aceştia ar fi şi fotbalişti de performanță de la Poli.

Doi dintre presupuşii atacatori au fost deja reținuți pentru 24 de ore. Dacă ancheta va confirma că tinerii legitimați la Clubul de Fotbal Poli Timişoara au fost implicaţi în agresiune, contractele lor ar putea fi reziliate.

