Primăria Capitalei recunoaşte: nu se mai văd străzile de atâtea gropi. A inventariat 585 de cratere doar pe arterele principale. În urma reclamaţiilor primite de la şoferi, a început marea asfaltare. Şoferii se plâng, însă, că până repară muncitorii într-un loc, se distruge asfaltul în altă parte.

76 de străzi din tot Bucureştiul sunt pe harta străzilor cu cele mai periculoase gropi. Zăpada şi îngheţul din ultima lună au mărit şi mai mult craterele din asfalt. Această doamnă şi-a stricat maşina pe Splaiul Unirii în sectorul trei.

"Am luat groapa şi am rupt roata. Deci mi-a sărit roata, pur şi simplu", a povestit femeia.

Şoferii stau la coadă la service-urile auto să îşi repare maşinile.

"Înainte să ajung acasă, am dat într-o groapă de mi-am rupt maşina. [...] Mi s-a tăiat cauciucul, mi s-a strâmbat janta, n-am mai putut să mă deplasez cu maşina. Atât, am fost nevoit să chem platforma", a povestit un alt bucureştean.

"În ultimele două-trei săptămâni, aş putea spune că un număr semnificativ de solicitări a venit din partea de serviciu roţi, unde au fost afectate atât jantele, anvelopele, dar şi componentele de direcţie şi amortizare. Multe evenimente au fost produse, inclusiv accidente, din cauza frânărilor bruște sau a schimbărilor de direcţie pentru evitarea acestor gropi", a spus reprezentantul unui service auto, Florin Gheorghe.

Unde sunt cele mai mari probleme în Capitală

Primăria anunţă că a început să repare asfaltul în aproape 600 de puncte din Bucureşti. Cele mai mari probleme sunt pe arterele intens circulate, printre care Şoseaua Colentina, zona Gara de Nord, centrul Capitalei şi bulevardul Iuliu Maniu. De gropi uriaşe se plâng şi corporatiştii care lucrează în districtul de business Pipera.

Cum îţi recuperezi paguba dacă ţi-ai stricat maşina într-o groapă

Fotografiază / filmează groapa, avariile maşinii, elemente de identificare ale străzii

Obţine proces-verbal de constatare de la Biroul de Accidente Uşoare şi service auto

Mergi la firma de asigurare CASCO / acţionează în Justiţie administratorul drumului

Şoferii care au poliţă CASCO recuperează paguba de la firma de asigurări, pe baza dovezilor că şi-au stricat maşina într-o groapă. Cei care au doar poliţă RCA nu au altă variantă decât să dea în judecată administratorul drumului.

"Practic, durează ani, iar maşina trebuie reparată acum. [...] Trebuie să notific cât mai repede cu putinţă administratorul drumului respectiv. [...] Primăria Capitalei şi primăria de sector. [...] Evenimentul trebuie documentat. Trebuie să am poze, clipuri video, coordonatele GPS, foto cu maşina. [...] Lucrurile merg destul de greu şi sunt situaţii în care banii să fie recuperaţi doar în instanţă", a spus asiguratorul Marius Constantinescu.

Primăria Capitalei anunţă că va continua operaţiunea "Groapa" dacă nu se anunţă ninsori şi ger.

