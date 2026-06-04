Gimnasta clubului CSM Constanţa Sabrina Voinea este cercetată de poliţie după ce şi-ar fi agresat iubitul în timp ce se aflau în incinta complexului sportiv "Lia Manoliu" din Capitală, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

- Gimnasta Sabrina Voinea, cercetată pentru că şi-ar fi bătut iubitul cu palmele şi pumnii - Profimedia

Miercuri, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani, informează Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit sursei citate, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, lovind-o cu palmele şi pumnii la mâini. "Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecţie extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri", precizează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 9 Poliţie pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun.