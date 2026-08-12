Doliu în lumea sportului. A murit Adrian Moldovan, fratele fostului mare fotbalist Viorel Moldovan 

Adrian Moldovan, care a murit la numai 50 de ani, a fost director sau preşedinte al clubului sportiv din Bistriţa timp de mai mulţi ani şi era fratele fostului mare fotbalist român Viorel Moldovan.

"Ne luăm rămas-bun, cu recunoștință și respect, de la Adrian Moldovan, omul care a contribuit cu priceperea sa la dezvoltarea sportului bistrițean! Pentru noi, plecarea lui are o însemnătate aparte. Adrian Moldovan a fost parte din începuturile noastre, într-o perioadă în care echipa de handbal a funcționat sub egida CSM Bistrița, înainte de înființarea Gloriei. A fost unul dintre oamenii care au contribuit prin muncă, implicare și pricepere la construirea unui drum care avea să ducă mai departe handbalul bistrițean până la ceea ce este astăzi. În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Le dorim putere și mângâiere pentru a trece peste această dureroasă despărțire. Drum lin! CS Gloria Bistrița", a fost mesajul plin de durere transmis de oficialii Clubului Sportiv Gloria Bistriţa.