Adio, sandviş cu şuncă şi brânză. În ghiozdanele adolescenţilor îşi fac loc batoanele, biscuiţii şi budincile care promit un plus de proteine. Pauza mare vine cu gusturi noi şi alegeri tot mai sportive. Mai ales pentru cei care merg şi la sală. Dar pe lângă elevii care vin cu pachetul pregătit de acasă, mai sunt şi cei care primesc bani şi îşi cumpără ce le face cu ochiul.

Darius preferă să-şi pregătească pachetul de acasă. Aşa economiseşte timpul pe care l-ar pierde la coadă la magazin şi poate să fie mai atent la ce mănâncă. Aşa că, şi-a pus în ghiozdan un sandviş, un măr şi un baton proteic.

"Majoritatea mergem la sală şi încercăm să ne păstrăm planul alimentar chiar dacă nu putem mânca mese precise. Încerc să fie destul de echilibrat", a spus Darius.

Şi Sara îşi pregătește zilnic pachetul pentru şcoală.

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"O budincă proteică cumpărată şi o lipie cu caşcaval. Prefer gustările pe bază de proteină pentru că mă ajută foarte mult să mă concentrez la ore", a spus Sara.

Nu toţi elevii au însă timp sau dispoziţia necesară să-şi pregătească mâncarea de dimineaţă.

Pentru elevii care doresc o alimentație controlată, pachetul de acasă este o variantă potrivită. Însă, există şi tineri care preferă să primească bani de buzunar pentru a cumpăra o gustare înainte de a începe orele. 09.59

"Vreau să vin cu bani de buzunar deoarece mi se pare un timp pierdut, acela în care îţi faci pachetul. Personal, prefer să dorm mai mult". "Bugetul meu variază undeva pe la 15-20 de lei şi cu aceşti bani îmi pot asigura că mănânc toată ziua. Plănuiesc ca-n fiecare zi să-mi cumpăr un baton proteic şi să-mi cumpăr un măr", au spus elevii.

Pacheţelul de acasă rămâne, însă, cea mai sănătoasă variantă, spun nutriţioniştii.

"O pâinică integrală, pentru a veni cu o cantitate mai mare de fibre şi carbohidraţi sănătoşi să zicem aşa. O felie de caşcaval sau o brânzică, o legumă nu ar trebui să lipsească din sendvişul respectiv", a declarat Anca Bodislav, nutriționistă.

Peste 20 la sută dintre elevii de liceu primesc regulat bani de buzunar de la familie.