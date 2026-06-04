A fost haos la agenţiile fiscale din toată ţara, după ce aproape 18 mii de angajaţi ANAF au refuzat să lucreze cu publicul. Oamenilor li s-a spus să revină ori să aştepte la cele câteva ghişee rămase deschise. Protestul a fost generat de proiectul legii salarizării, despre care sindicaliştii spun că va aduce reduceri de venituri cu până la 4.000 de lei.

"Revoltă pentru demnitate". A fost mesajul lipit pe uşile administraţiilor fiscale din toată ţara. Majoritatea angajaţilor fie au stat acasă, fie au venit la serviciu, dar n-au primit pe nimeni la ghişeu.

ANAF a suspendat lucrul cu publicul, iar aici la sediul din Lucreţiu Pătrăşcanu angajaţii au ieşit în curte în semn de protest, revoltă, faţă de noul proiect al legii salarizării unitare şi cer o grilă separată. Spun că tăierile, potrivit noului proiect, le-ar aduce pierderi de 1.200 de lei, cel puţin, ceea ce înseamnă o rată la bancă.

"Ocup funcţia de şef de serviciu. Proiectul respectiv îmi va aduce un 'beneficiu' imens. În sensul că veniturile familiei vor fi diminuate cu suma de în jur de 4.000 de lei", a spus o angajată.

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"Pierd oamenii între 2.000 şi 4.000 la salariu. Faţă de faptul că nu avem cu ce să ne facem treaba şi suntem criticaţi de dimineaţa până seara", a declarat Vasile Marica, liderul confederaţiei sindicale Sed Lex.

Revolta angajaţilor ANAF a încurcat planurile oamenilor veniţi cu teancul de documente la administraţii.

"Am venit să depun nişte acte din acestea pentru încetarea unui contract de chirie înainte de termen şi nu vor. Şi trebuie să mai vin odată! Mi-e urât rău de instituţia asta", a spus o doamnă.

"Aveam emoţii că cei de la finanţe se pot plânge de bani... Ţinând cont că şi Direcţia Generală a Vămilor tot în acelaşi sistem e... O porcărie", a spus la rândul lui un domn.

La puţine birouri unde funcţionarii au muncit, timpul de aşteptare a fost şi de trei ore.

"În momentul de faţă, sunt doar două ghişee la noi în Constanţa, care sunt deschise, sunt doi colegi care nu vor să protesteze, muncesc şi uşile sunt deschise pentru public", a precizat George Nicolae, reprezentant Sed Lex Constanţa.

"Sunt foarte, cum să zicem? Respingători. Atât pot să spun. Deci am cerut un pix şi mi-au spus că n-au. N-aveţi pix în geantă, că nouă nu ne dă statul?", a mărturisit o doamnă.

Alţi oameni au înţeles protestul ANAF.

"E ok. O să ne alăturăm şi noi. Să fim toţi uniţi ca să ne dea bani să trăim", a spus o doamnă.

Ministrul Muncii dă asigurări că în locul sporurilor tăiate, angajaţii vor primi compensări lunare.

"Ceea ce pot să spun referitor la colegii de la ANAF este că principiul protecţiei salariale operează, evident, şi la domniile lor. Deci practic nu pierde nimeni absolut nimic", a declarat Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.

Anunţul nu îi linişteşte pe sindicaliştii.

"Aş putea să dau multe exemple de promisiuni care nu s-au îndeplinit niciodată", a declarat Dorin Modure, preşedinte Federaţia Sindicatelor din Administraţia Fiscală.

La negocierile de la minister, sindicatele au fost îndemnate să înainteze propuneri de ajustare a legii salarizării până săptămâna viitoare.