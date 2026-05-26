Angajaţii ANAF ies din nou în stradă. Luni, în Ploieşti, zeci de oameni au protestat împotriva noii legi a salarizării. Aceştia sunt nemulţumiţi de salarii, de condiţiile dificile de muncă şi cer o recunoaştere clară a statului profesional. Sindicaliştii avertizează: dacă lucrurile nu se vor îndrepta, nu exclud o grevă generală.

După ce s-a încheiat programul de lucru, angajaţii Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești şi-au luat pancartele şi au ieşit în faţa instituţiei pentru a protesta. Principala nemulţumire: noua lege a salarizării.

"Această lege a salarizării este foarte importantă pentru finanţişti, iar nemulţumirea lor este legată, în primul rând, de nesiguranţa că activitatea lor va fi pusă acolo unde-i este locul, în funcţie de complexitate, de specificul activităţii", a declarat Nicolae Liviu Toader, preşedinte Sindicatul Național Finanțe Publice.

"Mi se pare că este esenţială. Atâta vreme cât resursa umană este foarte importantă, ar trebui să aibă mai multă aplecare asupra resursei umane", a spus şi Gabriela Constantinescu, angajată la Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești.

Angajaţii au pe lista dorinţelor, printre altele, recompense pentru munca suplimentară, salarii care să reflecte performanţa, dar şi recunoaşterea statutului profesional.

"Statutul funcţionarului public care ar trebui să fie, ca şi la alte profesii, un pic mai bine definit. Sau chiar definit, că nu e mai deloc. Cum are Curtea de Conturi. Cum au alte entităţi", susţine Aurel Lupu, angajat la Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești.

"Manifestarea este ca răspuns la toate deciziile guvernamentale. Se uită cu uşurinţă că noi suntem singura instituţie care colectăm bani la bugetul de stat. Avem nevoie de recunoaşterea statutului finanţistului. Avem nevoie, pur şi simplu, de demnitate", a precizat Coralia Corbu, angajată la Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești

"Dacă lucrurile nu vor evolua într-o manieră care să-i satisfacă pe colegii noştri, nu renunţăm. Nu excludem declanşarea unui conflict de muncă la nivelul angajatorilor sau grupului de unităţi al sistemului instituţional al Ministerului Finanţelor", a avertizat Nicolae Liviu Toader.

Sindicaliştii susţin că astfel de acţiuni vor fi organizate şi în perioada următoare, la nivel naţional.

